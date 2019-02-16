Karl Marx'ın mezarına iki haftada ikinci saldırı

Komünizmin en önemli ideoloğu Karl Marx'ın Londra'daki mezarına son iki haftada ikinci kez saldırıldı.

© Fotoğraf : Economist/Jo Banks Neoliberal dergi The Economist kapak yaptı: Sosyalizm yeniden moda oldu

Londra'nın kuzeyindeki Highgate'de bulunan mezardaki anıta kimliği belirsiz kişilerce kırmızı boyayla 'Nefret öğretisi', 'Soykırımın, terörün, zulmün ve kitle katliamının mimarı' yazıldı.

Alman komünist filozof Marx'ın mezarında bulunan anıtın mermer tabelası 4 Şubat'ta da çekiçli saldırıya uğramış ve tabela hasar görmüştü.

Marx'ın 1883'te defnedildiği mezar, 1956'da 50 metre ileriye taşınmıştı.

Mezarın kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde mezarlığın daha görünür bir noktasına taşınması, İngiltere'de tartışmalara yol açmıştı. Marx'ın mezarı 1970'de boru tipi bombayla yapılan bir saldırının hedefi olmuş, çeşitli zamanlarda da boyalı saldırılara maruz kalmıştı.

Karl Marx 1849'da 'vatansız' bir sürgün olarak geldiği ve hayatının geri kalanını geçirdiği Londra'da başta 'Komünist Manifesto' ve 'Kapital' olmak üzere önemli eserlerini kaleme almıştı. Marx, Highgate mezarlığında o dönemde ateist ve agnostiklere ayrılan bölümde toprağa verilmişti.