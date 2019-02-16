Sarı Yelekler 14. haftada da sokaklara indi: Bu bir hümanist gösteri, herkesin iyiliği için yürüyoruz

Euronews'in aktardığına göre Sarı Yelekler göstericiler, protestolarının ‘hümanist' olduğunu ve 'herkesin iyiliği için' gösterilere devam ettiklerini söyledi.
PARİS EMNİYETİ: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sarı yelekli eylemciler Invalides Meydanı'na gelirken, polis, taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı sıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
GÖSTERİCİLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ 3 KİŞİYİ YARALADI
Lyon'daki gösteride de protestocuların A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yapması, trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu. Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg, Nice ve Saint-Etienne gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.
İÇİŞLERİ: GÖSTERİLERE 10 BİN 200 KİŞİ KATILDI
İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapındaki gösterilere Paris'te 3 bin olmak üzere 10 bin 200 kişi katıldı. Sarı yeleklilerin yarın da sokağa çıkması bekleniyor.
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