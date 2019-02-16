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23:13 16 Şubat 2019
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    Fransa'da Sarı Yelekler gösterilerin 14. haftasında sokaklarda

    Sarı Yelekler 14. haftada da sokaklara indi: Bu bir hümanist gösteri, herkesin iyiliği için yürüyoruz

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
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    Fransa’da 17 Kasım 2018’den itibaren her cumartesi günü eylem yapan Sarı Yelekler, 14. haftada da sokaklara indi. Anketler gösterilere desteğin azaldığını belirtirken Sarı Yelekler, protestolarının ‘hümanist' olduğunu ve 'herkesin iyiliği için' gösterilere devam ettiklerini söyledi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in geçen ay düzenlediği gösteride iki polisi darbeden eski boksör Christophe Dettinger'un duvar resmi
    © AP Photo / Michel Euler
    Paris'teki Sarı Yelekler gösterilerinde polisi döven boksöre 2 yıl hapis cezası
    Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan sarı yelekliler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti. Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı düzenlediği eylemler, 14. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

    Euronews'in aktardığına göre Sarı Yelekler göstericiler, protestolarının ‘hümanist' olduğunu ve 'herkesin iyiliği için' gösterilere devam ettiklerini söyledi.

    PARİS EMNİYETİ: 16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Paris'te Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan eylemciler, kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra sarı yelekli eylemciler Invalides Meydanı'na gelirken, polis, taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı sıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösteride 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

    GÖSTERİCİLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞAN SÜRÜCÜ 3 KİŞİYİ YARALADI

    Fransa'da Sarı Yelekler protestosu
    © REUTERS /
    Fransız hükümetinden Sarı Yelekler protestolarında zarar gören esnaf ve yerel yönetime maddi yardım planı
    Rouen kentinde düzenlenen eylemde ise arabasına saldıran göstericilerden kaçmaya çalışan sürücü, 3 kişiyi yaraladı. Sürücünün daha sonra polise teslim olduğu belirtildi.

    Lyon'daki gösteride de protestocuların A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yapması, trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu. Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nantes, Strasbourg, Nice ve Saint-Etienne gibi kentlerde de eylemler düzenlendi.

    İÇİŞLERİ: GÖSTERİLERE 10 BİN 200 KİŞİ KATILDI

    İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülke çapındaki gösterilere Paris'te 3 bin olmak üzere 10 bin 200 kişi katıldı. Sarı yeleklilerin yarın da sokağa çıkması bekleniyor.

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    Etiketler:
    Protesto, Sarı Yelekler, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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