Demirtaş'a Fransa'dan direniş ve özgürlük ödülü

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 2017 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı Seher, Fransa'da Montluc Direniş ve Özgürlük Ödülü'ne değer görüldü. Demirtaş aynı zamanda beş bin euro tutarındaki para armağanının da sahibi oldu.

© AFP 2018 / Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak önerildi

Cumhuriyet'in haberine göre, Demirtaş, edebiyat kategorisinde Roberto Saviano, Rana Ahmad, Marie Fleur Albecker ve Alaa El Aswany gibi isimleri geride bırakarak ödüle hak kazandı.

10 Şubat'ta düzenlenen törende, Demirtaş'ın yanı sıra bu konuda geniş bir kamuoyu yaratarak 1981'de Fransa'da idam cezasının kaldırılmasını sağlayan avukat ve aktivist M. Robert Badinter ile Suriyeli sinemacı Hala Alabdalla da ödüle değer görüldü.

Demirtaş'ın kaleme aldığı Seher, en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Prix Médicis Etranger'e de aday gösterilmiş ancak ‘The Mars Room' adlı kitabıyla Rachel Kushner ödüle layık bulunmuştu.