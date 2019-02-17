Poroşenko, Ukrayna'nın neden 'ateş etmeye' devam edeceğini anlattı

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Eğer Rusya ateş etmeyi bırakırsa barış başlar. Eğer Ukrayna ateş etmeyi bırakırsa Ukrayna diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı.
President of the Ukraine Press-Service / Nikolay Lazarenko
Genel olarak Ukrayna'daki duruma da değinen Poroşenko, "Şu anki Ukrayna, bir başarının tarihidir" dedi.
Ülke yönetiminin savaş koşullarında reformlar hayata geçirmeyi başardığını söyleyen Ukrayna lideri, "Bu, ülke tarihinin en derin reformları" diye konuştu.
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