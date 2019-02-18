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12:44 18 Şubat 2019
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    Rus ajan Sergey Skripal

    Rus ajan Skripal'in zehirlendiği Salisbury'de ünlü katedrale Rusya bayrağı asıldı: 'İyi bir provokasyon'

    © AFP 2018 / AFP
    Avrupa
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    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Mart 2018'de zehirlendiği İngiltere'nin Salisbury kentindeki 123 metrelik kulesiyle ünlü katedrale kimliği belirsiz kişilerce Rusya bayrağı asıldı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden de olanların ‘iyi bir provokasyon' olduğu açıklaması geldi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Sergey Guneev
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    İngiltere'nin eski Rus ajan Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayı ile bilinen Salisbury kentinde sabah saatlerinde ünlü Salisbury Katedrali'nde Rusya bayrağı görüldü. Bayrak, katedralin restore edildiği bölümün üzerindeydi ve kısa süre sonra kaldırıldı.

    ​Bayrağın kimler tarafından, neden asıldığı ise bilinmiyor. Kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde restorasyon için kurulan iskeleye tırmanıp bayrağı astığı düşünülüyor.

    Yerel bir radyo olan Spire FM'e konuşan bir bölge sakini, "Sanırım bayrağı asan kişiyi görmüş olabilirim. Sabah 6.30 gibi işten eve gönderken katedralin yanından geçiyordum" dedi.

    Olay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

    ​Bazı kullanıcılar ‘Rusların geri geldiğini' söylerken, bazıları da durumu ‘utanç verici' olarak nitelendirdi. Kullanıcılardan bazıları da katedrale bayrak asılmasını ‘trolleme' olarak değerlendirdi.

    İNGİLİZ MİLLETVEKİLİ: APTALCA

    Salisbury Milletvekili John Glen de "Neyse ki bayrak kaldırıldı. Salisbury'de geçen yıl üzücü şekilde gerçekleşen ciddi olaylarla dalga geçmek ne aptalca bir marifet" ifadelerini kullandı.

    RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: BECERİKSİZCE BİR GİRİŞİM

    Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü konuyla ilgili, "Yazılanları gördük, ancak bununla ilgili hiçbir resmi bilgimiz yok. Doğruysa, yapılanlar iyi bir provokasyon gibi görünüyor" dedi.

    İngiltere'nin hâlâ Moskova'ya yönelik suçlamalarına ilişkin bir kanıt sunmadığını ve bilgi taleplerini geri çevirdiğini hatırlatan Sözcü, "Bu nedenle bayrağın katedrale asılması, Rusya'yı Salisbury'de geçen Mart ayında olan üzücü olaylarla ilişkilendirmeye yönelik beceriksizce bir girişim" ifadelerini kullandı.

    Rus ajan Sergey Skripal
    © AFP 2018 / AFP
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    Salisbury Katedrali, İngiltere'nin Moskova'yı sorumlu tuttuğu zehirlenme olayında gündeme gelmişti. Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Londra'nınSalisbury olayıyla ilgili suçladığı ve Rus istihbarat subayı olduğunu iddia ettiği iki Rus vatandaşı olan Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov'la röportaj yapmıştı. İngiltere'de turist olarak bulunan Petrov ve Boşirov Salisbury'deki katedralin 123 metrelik kulesini görmeye gittiklerini söylemişti.

    Etiketler:
    Salisbury Katedrali, zehirlenme, kule, bayrak, provokasyon, ajan, Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, John Glen, Ruslan Boşirov, Aleksandr Petrov, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, Margarita Simonyan, Salisbury, İngiltere, Moskova, Rusya
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