Rus ajan Skripal'in zehirlendiği Salisbury'de ünlü katedrale Rusya bayrağı asıldı: 'İyi bir provokasyon'

Huge Russian flag unfurled on Salisbury cathedral— Dependent (@ifdependent) 17 Şubat 2019
An enormous Russian flag has been removed from Salisbury cathedral after it appeared on scaffolding overnight.
Is it a joke or a provocation?🤔#skripal #bellingcat #news pic.twitter.com/vBE2I5auv4
Bayrağın kimler tarafından, neden asıldığı ise bilinmiyor. Kimliği belirsiz kişilerin gece saatlerinde restorasyon için kurulan iskeleye tırmanıp bayrağı astığı düşünülüyor.
Yerel bir radyo olan Spire FM'e konuşan bir bölge sakini, "Sanırım bayrağı asan kişiyi görmüş olabilirim. Sabah 6.30 gibi işten eve gönderken katedralin yanından geçiyordum" dedi.
Olay sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
So the Russians are back… Russian flag on display from the scaffolding on the Cathedral 😲#salisbury #russia #salisburyjuniorparkrun pic.twitter.com/o1shsUe7gj— Chris Maple (@chrismaple73) 17 Şubat 2019
Bazı kullanıcılar ‘Rusların geri geldiğini' söylerken, bazıları da durumu ‘utanç verici' olarak nitelendirdi. Kullanıcılardan bazıları da katedrale bayrak asılmasını ‘trolleme' olarak değerlendirdi.
İNGİLİZ MİLLETVEKİLİ: APTALCA
Salisbury Milletvekili John Glen de "Neyse ki bayrak kaldırıldı. Salisbury'de geçen yıl üzücü şekilde gerçekleşen ciddi olaylarla dalga geçmek ne aptalca bir marifet" ifadelerini kullandı.
Thankfully it has been removed now — what a stupid stunt — mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4— John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 Şubat 2019
RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: BECERİKSİZCE BİR GİRİŞİM
Sputnik'e konuşan Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği Sözcüsü konuyla ilgili, "Yazılanları gördük, ancak bununla ilgili hiçbir resmi bilgimiz yok. Doğruysa, yapılanlar iyi bir provokasyon gibi görünüyor" dedi.
İngiltere'nin hâlâ Moskova'ya yönelik suçlamalarına ilişkin bir kanıt sunmadığını ve bilgi taleplerini geri çevirdiğini hatırlatan Sözcü, "Bu nedenle bayrağın katedrale asılması, Rusya'yı Salisbury'de geçen Mart ayında olan üzücü olaylarla ilişkilendirmeye yönelik beceriksizce bir girişim" ifadelerini kullandı.
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