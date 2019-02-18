Donetsk'te AGİT heyetinin kaldığı otel yakınlarında patlama

DHC İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Sputnik'e yaptığı açıklamada Donetsk merkezinde üç saldırının gerçekleştiğini söyledi.
© Sputnik / Sergey Averin
Açıklamaya göre, saldırılardan ikisi AGİT misyonu temsilcilerinin kaldığı otelin yakınlarında gerçekleşti.
Olayda ölen veya yaralanan kimse olmadı.
‘UKRAYNA İHA'LARI SALDIRDI'
Gazetecilere konuşan DHC güvenlik güçleri arasından bir kaynak da saldırının Ukrayna'ya ait insansız hava araçları tarafından düşük tesirli patlayıcılarla yapıldığını ifade etti.
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