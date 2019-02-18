Sosyal medyada 'beğeni' almak için bıçaklıyorlar

İngiltere'nin Londra şehrinde bıçaklı çeteler saldırılarının kaydını alıp, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. Çetelerin, saldırılar doğrultusunda artan, kendine has bir puanlama sistemi de bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırılar son zamanlarda artış gösterdi.
Şehrin belirli bölgelerinde yoğunlaşan saldırılar, polis kayıtlarına göre, 1946 senesinden bu yana en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Ülkede, 2018 yılında 285 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Olayların bu denli yükselmesinde sosyal medyanın büyük rolünün olduğu düşünülüyor. Gençler, çeteler halinde gerçekleştirdikleri saldırılarının video kayıtlarını Facebook, Snapchat, Instagram ve YouTube'da yayınlıyor. Takipçilerinden gelen destekler mahiyetteki tepkiler ve özellikle ‘beğeniler' de bunları daha da fazla şiddete teşvik ediyor. Çoğunlukla yüzleri maskeli olan gençler, işledikleri şiddetin boyutuyla övünüyor.
‘BIÇAKLI SALDIRI ORANI, GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 16 ARTTI'
Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre BBC'nin radyo kanalında çalışan Kirsty Lang, olaylara dair kapsamlı bir araştırma yaptı. "Henüz ergenlik çağında olan çocuklarımız, birbirlerini ‘beğeni' almak için öldüresiye bıçaklıyorlar" dedi. ‘Videolara erişimin kolaylığına' dikkat çeken Lang, ‘ülkedeki bıçaklı saldırı oranının, geçen yıla göre yüzde 16 artmış olduğunu' belirtti.
@bbckirstylang Shock…. middle class white women suddenly realises what's been going on in our streets. Kirsty now you know please do what u can to help. Thanks
'SALDIRILARIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLANIYOR'
Çeteler kendilerine has bir dil de geliştirmiş. Mesela silahlara ‘zoka,' bıçaklara ‘sap' ya da ‘rambo' deniliyor. Bıçaklamalar da ‘sondaj' olarak adlandırılıyor. Gençler, saldırılardan sonra görüntüleri bu argo kelimelerle etiketleyerek sosyal medyada geniş kitlelere ulaştırıyor.
Çeteler kendilerine has bir puanlama sistemi de var. Eski bir çete üyesi olan Chris Preddie "Mesela birini bıçaklayan belli bir puan alır. Daha büyük suçlarda daha yüksek puan alınır. Puan topladıkça çeteler arasında nam sahibi olursunuz. Çeteler daha yüksek skor elde etmek için yarışıyor" diye konuştu.
İçişleri Bakanı, Sajid Javid ise ‘İnternet kontrolünün gelişmesi için ve bu tarz şiddet içerikli kayıtların yayılmaması amacıyla yeni yasalar düzenlenmesini' ülkede gündeme getirdi.
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