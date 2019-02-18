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14:18 18 Şubat 2019
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    IŞİD

    Avrupa'dan Trump'a: IŞİD üyesi vatandaşlarımız dünyanın en tehlikeli insanları, geri almamız zor

    © Fotoğraf : YouTube/ Screenshot
    Avrupa
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'deki IŞİD üyesi vatandaşlarınızı geri alın" talebine Avrupa ülkeleri çeşitli gerekçelerle gönülsüz yaklaştı. Avrupalıların hissiyatına tercüman olan Danimarka hükümeti "Geri dönmelerine izin verilemeyecek kadar tehlikeliler" dedi.

    DSG
    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
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    Trump'ın YPG'nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) gözaltında tuttuğu yabancı savaşçıların ülkeleri tarafından geri alınıp yargılanmamaları durumunda serbest bırakılacağı uyarısına, Avrupa Birliği'nin (AB) lider ülkesi Almanya'dan 'uygulamada fevkalede zor' karşılığı geldi.

    Bunun önünde yasal engeller olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geri getirilmeleri için önce bu kişilerin Almanya'da derhal mahkemeye çıkarılmasının ve süreç boyunca gözaltında tutulmalarının garantiye alınması gerektiğini belirtti. Bunun gerçekleştirilebilmesi içinse yetkililerin bilgi ve ceza kovuşturmasına ihtiyacı olacağını, ancak Suriye'deki eylemlerle ilgili Almanya'da böyle bir kovuşturma yürütmenin garanti edilemeyeceğini sıralayan Maas, "Durum böyle olunca uygulamak da fevkalade zor olur" dedi.

    Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen yasal mazeret sunmaya bile gerek duymadan reddetti. "Dünyadaki en tehlikeli insanlardan söz ediyoruz. Onları geri almamamız gerekir" diyen Rasmussen'in Sözcüsü, Trump'ın bu çağrıyı yapması için henüz erken olduğunu, Suriye'deki durumun istikrarsızlaşmasının daha uzun zaman alacağını savundu.

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    Twitter
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    Belçika Adalet Bakanı Koen Geens, Trump'ı Avrupalı müttefiklerini gafil avlamakla suçladı. "Dost ülkeler arasında bu tür sorunların geceyarısı tweet atmak yerine geleneksel diplomatik kanallardan tartışmaya açılması hoş olurdu" diye sitem eden Geens, soruna Avrupa'nın birlik beraberlik içinde ortak çözüm bulması çağrısı yaptı.

    Daha önce DSG'nin gözaltında tuttuğu 130 IŞİD üyesi Fransız vatandaşını geri kabul etme ve yargılama işareti vermiş olan Macron hükümeti, bu kez elini kapalı tuttu. İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, DSG'nin Fransız cihatçıları serbest bırakmayacağına inandıklarını ifade etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Saul Loeb
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    "Kürtlerin onları ellerinde tutma kabiliyetlerine güvenimiz tam" diyen Nunez, eninde sonunda Fransız cihatçıların döneceği ve devletin onlarla uğraşmak zorunda kalacağı ihtimaline kapı araladı: "Her halükarda bu bireyler ulusal topraklara geri dönerse, hepsi hakkında süregiden yargı süreçleri var, hepsi yargılanıp tutuklanacak." 

    Trump'ın talebi Britanya'da IŞİD'e gelin gidip sonrasında nedamet getirmeyen ama bebeği için geri dönmek isteyen Shamima Begum'le ilgili tartışamanın ortasına düştü. On olarak Begum'un Suriye'de tuutlduğu mülteci kampında bir erkek bebek dünyaya getirdiği haberi gelirken, İçişleri Bakanı Sajid Javid bir makale yayımlayıp tehlikeli kişilerin geri dönüşlerinin engellenmesi için Britanya vatandaşlığından çıkarılmalarını savundu.

    Bu seçeneğin bugüne dek 100'den fazla kez uygulandığını açıklayan Javid, bir diğer seçeneğin geri dönenleri yaşına ve cinsiyetine bakmaksızıntargılamak olduğunu belirtti.

    Trump, 17 Şubat'ta attığı tweetlerde, Britanya, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklere Suriye'de DSG tarafından yakalanan 800 vatandaşlarını geri alıp yargılamaları çağrısı yaparken aksi takdirde serbest bırakılacakları tehdidini ihmal etmemişti.

    ​Trump "ABD bu IŞİD savaşçılarının Avrupa'ya sızmasına seyirci kalmak istemiyor. Çok şey yaptık, çok para harcadık" dedi ve ekledi: "Diğer ülkelerinin harekete geçip yapabilecekleri şeyleri yapma zamanı geldi" diye eklemişti.

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