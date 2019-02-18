İngiltere'de ana muhalefet partisinden 7 istifa

İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey başkent Londra'da düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında partinin 'Yahudi karşıtı' ve 'aşırı sol' olduğu iddiaları yer aldı.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapmayı sürdürecek milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsiz milletvekillerini de kendilerine katılmaya çağırdı.

İstifaların ardından İşçi Partisi'nin parlamentodaki sandalye sayısı 249'a düştü.

Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.