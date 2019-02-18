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17:28 18 Şubat 2019
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    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki

    Polonya ve İsrail arasında soykırım krizi

    © REUTERS /
    Avrupa
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    Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri ile İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

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    © Fotoğraf : İHA
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    Morawiecki, ülkesinin Vişergad Grubu Ülkeleri (V4:Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) — İsrail ortak toplantısına katılmayacağını açıkladı.

    Başbakan Morawiecki, yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlayarak, ''Polonyalılar anne sütü ile birlikte Yahudi düşmanlığı içtiler'' şeklindeki ifadesine tepki gösterdi.

    Katz'ın ifadelerinin ırkçı, kabul edilemez ve Polonya düşmanlığının bir örneği olduğuna dikkati çeken Morawiecki, Polonya'dan hiçbir yetkilinin V4+İsrail toplantısına katılmayacağını söyledi.

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile eşi Karen, Polonya'nın başkenti Varşova'da havaalanına inmelerinin ardından bu ülkede konuşlu Amerikan askerleriyle buluştu.
    © REUTERS / Kacper Pempel
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    Morawiecki, V4'teki ortaklarının da Polonya hükümetinin aldığı karara saygı duyduklarını ifade etti.

    Bu arada, İsrail'in Varşova Büyükelçisi'nin konuyla ilgili olarak Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Şubat'ta, "Polonyalılardan bazıları Holokost döneminde Nazilerle iş birliği yaptı" açıklaması nedeniyle Morawiecki'nin V4-İsrail toplantısına katılmayacağını, ülkenin Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz tarafından temsil edileceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    V4, Yahudi, soykırım, Mateusz Morawiecki, İsrail, Polonya
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