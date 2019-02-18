Saakaşvili genetik testin sonuçlarını açıkladı: Yüzde 100 Gürcüyüm

Gürcistan'da 2004-2013 arası devlet başkanlığı yapan, ama kaybettiği ilk seçimin ardından bir numaralı aranan suçlu haline gelen, 2014'te Euromaidan hareketine destek verdiği Ukrayna'ya yerleşip Odessa Valiliği bile yapan ama kısa sürede 'istenmeyen kişi' ilan edilen Mihail Saakaşvili, bu ahval ve şerait içinde etnik kimlik derdine düştü.

2008'de ülkesini Rusya'yla savaşa sokmayı becermesinin ardından Rus silahlarının sesini duyduğunda koşarak kaçması ve TV'de canlı yayında kravatını yemesiyle tanınan ABD destekli siyasetçi, yaptırdığı genetik testin sonuçlarını Facebook hesabından paylaştı.

"Beni merak sardı ve Amerika’da çok popüler olan genetik testten geçtim" açıklamasını getiren Saakaşvili, 'Gürcü olmayan tek bir damla taşımadığını' ilan etti.

Buna rağmen "Yaklaşık yüzde 99 Gürcü ve yüzde 1 Rum olduğum ortaya çıktı" diye ekleyen Saakaşvili, sonuçların doğruluğundan emin olduğunun altını çizdi:

"Atalarımın yüzyıllar boyunca Gürcüler dışında kimselerle karışmadığı ortaya çıktı ve ben bir Avrupalıyla evlenerek bu geleneği bozan ilk kişi oldum."

Bush yönetimi döneminde gözde olmuş eski devlet başkanı, Gürcistan’ın tüm komşularına saygı duyduğunu, etnik kökeni ne olursa olsun tüm Gürcistan yurtseverlerini de sevdiğini dile getirdi.

Gürcü siyasetçi, onun başka bir etnik gruba ait olduğunu iddia eden ve genetik bilimin doğruluğundan şüphelenen herkesi bu testten geçmeye davet etti.

Saakaşvili hakkında geçmiş dönemde Ermeni, Azeri veya Yahudi olduğuna dair rivayetler gündeme geliyordu. Bugün her türlü yolsuzluk ve yasadışılık suçlaması yüzünden 'devletsiz kişi' konumunda. Vatandaşlık vermeye kalkan ülke çıkmıyor.