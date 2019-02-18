İngiltere Savunma Bakanı: Rusya'ya karşı Arktik'teki varlığımızı arttıracağız

Norveç'teki İngiliz deniz piyade birliğinin bulunduğu askeri üssü ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, NATO'nun kuzey kanadını Rusya'dan korumak amacıyla İngiliz ordusunun Arktik'teki varlığını artıracaklarını ifade etti.

Yeni hazırlanan 10 yıllık programa göre 1000'den fazla deniz piyade askerinin her yıl Norveçli meslektaşlarıyla eğitime katılacağını kaydeden Williamson, "2020 yılında yeni Poseidon P-8A denizaltısavar uçakları, Rus denizaltıların aktifleşmesine karşı koymak için Arktik üzerinde uçuşlara başlayacak" dedi.

'YENİ MEYDAN OKUMALARA KARŞI TETİKTE KALACAĞIZ'

Bakan, "Becerilerimizi düşük sıcaklıklarda daha iyi hale getirmekten, Norveç gibi eski müttefiklerimizde eğitimden geçmekten veya Poseidon aracılığıyla tehditleri izlemekten söz ediyoruz. Yeni meydan okumalara karşı tetikte kalacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada Telegraph gazetesine göre gelecek yıl 9 yeni Poseidon, İskoçya'daki Lossimuth hava üssüne sevk edilecek. İngiliz ordusunun Uzak Kuzey ve Kuzey Atlantik üzerinde keşif uçuşları gerçekleştirmek için kullanacağı bu uçakların işlevlerinden biri, nükleer denizaltılar için koruma sağlamak.

2018'deki bir açıklamasında Rus denizaltıların Arktik'teki faaliyetlerini neredeyse Soğuk Savaş dönemindeki seviyeye çıkarması sonrası Norveç'in Arktik programı kapsamında deniz piyade birliklerinin hazırlık çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade eden Williamson, bunun yanında Soğuk Savaş döneminden beri kullanılmayan bir askeri strateji hazırlayarak İngiliz savaş gemilerinin, denizaltılarının ve helikopterlerinin modernize edilmesinin planlandığını vurgulamıştı.