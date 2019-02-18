AB dışişleri bakanları toplantısında Trump'a tepki: Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, (Trump'ın 'Avrupa ülkeleri IŞİD'li teröristleri yargılasın' ifadesi) Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Avrupa ülkeleri IŞİD'li teröristleri yargılasın" sözlerine tepki gösterdi.

AB Dışişleri Konseyi kapsamında Brüksel'de bulunan bazı Avrupalı bakanlar, Trump'ın "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak" yorumuna yanıt verdi.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them…….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 Şubat 2019

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptığı açıklamada, "Bu (IŞİD'li teröristlerin yargılanması) bir problem. Avrupa olarak bunun bilincindeyiz. Eğer mantıklı bir çözüm bulmak istiyorsak konuyu tartışmamız lazım. Gelişigüzel tweet paylaşmamamız gerekiyor. Bu mantıklı değil" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN DÜŞÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Bu ABD'de düşündükleri kadar kolay değil" diyerek, Suriye'deki Alman asıllı kişiler hakkında yasal işlem başlatılması ve "ne kadar IŞİD'e bulaştıklarının anlaşılması" gerektiğini ifade etti.

Maas, Suriye'deki bu kişilerin ancak, hemen hücreye konulabilmelerinin mümkün olması halinde Almanya'ya dönebileceğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise Trump'ın talebine anlam veremediğini belirterek, Suriye'deki yabancı militanların serbest bırakılmasının kimsenin yararına olmayacağını vurguladı.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da Suriye'deki yabancı militanların Avrupa'ya dönmesinin engellenmesi konusunun, Avrupa'nın "en büyük sorunlarından" biri olduğuna dikkati çekti.