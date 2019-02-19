Fransa, IŞİD'lilerin durumunu 'tek tek' inceleyecek

Suriye'deki Fransız IŞİD militanlarının durumlarını tek tek inceleyeceklerini ifade eden Belloubet, ülkeye gelenlerin de yargılanacağını söyledi.
Suriye ve Irak'ta, Fransa kökenli yaklaşık 150 IŞİD'li olduğu ve bunların 50'sinin YPG tarafından tutulduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda "İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye'de yakaladığımız 800 DEAŞ militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. DEAŞ çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak" ifadelerini kullanmıştı.
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