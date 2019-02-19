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13:39 19 Şubat 2019
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    Işın Kılıcı

    'Işın kılıcı düellosu' resmen spor oldu: Gençleri koltuklarından kaldırmak çok zor hale geldi

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    George Lucas'ın gişe rekorları kıran Yıldız Savaşları filminde Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker ve Darth Vader'dan bildiğimiz ışın kılıçları ile düello Fransa Eskrim Federasyonu tarafından spor dalı olarak kabul edildi.

    Star Wars logo
    © AFP 2018 / Josh Edelson
    Star Wars'un unutulmaz karakteri Luke Skywalker'ın ışın kılıcı satışa çıkıyor
    Kareografi, kata ve dövüş disiplinlerinden oluşan yeni spor branşında boğucu bir elektrik sesi çıkaran LED aydınlatmalı kılıçlar ile üç dakika süren mücadele yapılıyor.

    Fransa Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Serge Aubailly, ışın kılıçlarını spor dalı olarak kabul etmelerinin arkasındaki nedenin gençleri spor yapmaya özendirmek olduğunu söylüyor: "Gençler arasında bugün gerçek bir sağlık problemi var. Onlar neredeyse hiç spor yapmıyor, sadece baş parmaklarıyla egzersiz yapıyorlar. Onları koltuklarından kaldırıp bir spor yaptırmak çok zor hale geldi."

    ZORRO VE ÜÇ SİLAHŞÖRLER ESKRİM'E İLGİYİ ARTIRDI

    Geçmişte de Zorro ve Üç Silahşörler gibi filmlerin eskrim sporunun cazibesini arttırdığını belirten Aubailly, ışın kılıçlarıyla modern teknoloji ve spor arasında bağlantı kurduklarını söylüyor.

    Eskrim Federasyonu bu kapsamda ışın kılıçlarıyla düello için eğitmenler yetiştiriyor.

    Fransa'da bu spor dalında 80 kulüpte toplam bin 137 üye bulunuyor. Federasyon bu rakamı iki yıl içinde ikiye katlamayı planlıyor.

    Uzmanlar 2024'te Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda ışın kılıcıyla düello sporunun kategoriler arasına girme ihtimalinin olmadığını söylüyor.

    Etiketler:
    Kareografi, spor, LED, ışın kılıcı, Üç Silahşörler, Zorro, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Fransa Eskrim Federasyonu, Serge Aubailly, Paris, Fransa
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