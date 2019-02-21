Almanya'da bir kişi Öcalan için kendini ateşe verdi

DW Türkçe'nin haberine göre olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Görgü tanıkları kişinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.
Eylemcinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki şahsın cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euro'luk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)