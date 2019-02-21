Almanya'da bir kişi Öcalan için kendini ateşe verdi

Almanya'da 43 yaşındaki bir kişi Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Almanya'nın batısındaki Krefeld kentinde bir kişi, Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek için kendisini ateşe verdi. Alman polisi tarafından yapılan açıklamada 43 yaşındaki kişinin kendisini Krefeld'deki mahkeme binasının önünde ateşe verdiği aktarıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre olay yerinde olan kişilerin battaniyeler ve yangın söndürücüyle ilk müdahaleyi yaptığı ve alevleri söndürdüğü belirtildi. Ağır yaralanan göstericinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Görgü tanıkları kişinin Öcalan'ın tutukluluğunu ve Almanya'daki polis şiddetini protesto ettiğini aktardı. Polis, eylemin arkasında kişisel bir amaç ya da ruh sağlığı problemi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

Eylemcinin polis tarafından bilinen bir kişi olduğu da belirtildi. 43 yaşındaki şahsın cep telefonuna zarar veren bir polise saldırmak suçundan daha önce bin 550 euro'luk bir cezaya çarptırıldığı ve cezaya itiraz ettiği belirtildi.