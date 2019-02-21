Macron'dan Siyonizm ve İsrail'i eleştirmeyi yasaklama adımı

Fransa'daki Yahudilerin çatı örgütünde konuşma yapan Macron, Yahudi karşıtlığıyla mücadele için yol haritasını tanıttı. Yeni yasa tasarısında 'anti Siyonizm, anti semitizmin modern zamanlardaki şekli' olarak tanımlayacak.

Fransa'nın art arda düzenlenen Yahudi karşıtı saldırıları protesto için hükümeti, muhalefeti ve halkıyla sokağa dökülmesi sonrası Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail için lobi de yapan bir numaralı Yahudi örgütünde konuşma yaptı.

Fransa'daki Yahudi Kurumları Konseyi'nin (CRIF) yıllık yemeğine katılan Macron, '2. Dünya Savaşı sonrası en kötü düzeye' ulaştığını söylediği anti semitizmle mücadele için yol haritasını açıkladı.

Hoşgörüsüzlüğe karşı yeni kırmızı çizgiler çekmek gerektiğini savunan Fransa Cumhurbaşkanı, Siyonizm, İsrail'in varlığı ve İsrail'in politikalarını eleştirmeyi suç haline getirebilecek bir açıklamada bulundu.

'Anti Siyonizmi anti semitizmin modern zamanlardaki şekli olarak tanımlamak' için ilave adımlar atacağını söyleyen Macron, bunun Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın savunduğu tanımla aynı çizgide olacağını belirtti.

İttifak'ın tanımında "İsrail'in diğer ülkelere yöneltilen eleştirilerle benzer düzeyde eleştirilmesi anti semitik kabul edilemez" deniliyor.

Bu arada Fransız parlamentosunun anti semitizmle mücadele komisyonundaki milletvekilleri de 'anti Siyonizmi suç haline getirme' çabasına girmiş durumda.

Bu girişimlere tepki gösterenler ise Yahudi karşıtlığı ile İsrail karşıtlığı ve İsrail politikalarına karşıtlık arasında fark olduğuna dikkat çekiyor.

Macron, alacakları önlemler arasında internetteki nefret söylemiyle mücadele, üç aşırılıkçı sağcı grubun feshi Eğitim Bakanı'nı Yahudi çocukların ırkçılık ve taciz yüzünden devlet okullarından ayrılıp özel Yahudi okullarına geçmesi meselesini araştırmakla görevlendireceğini de sıraladı.

Anti semitizm, Oxford Sözlüğü'nde 'Yahudilere karşı düşmanlık veya önyargı' diye tanımlanıyor. Ayrımcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı gibi anti semitizm de Fransa yasaları tarafından suç kabul ediliyor.

Siyonizm ise 19. yüzyıl sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda yaşamış Theodore Herzl tarafından kurulan ve bugün İsrail'in bulunduğu topraklarda Yahudi devleti kurulmasını savunan bir siyasi hareket.