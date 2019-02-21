İrlandacayı kurtarması için bir Rus görevlendirildi

İrlandaca dilini canlandırmakla görevli Comhchoiste Ghaeltacht Uibh Rathaigh toplumsal kuruluşu, Moskova'dan Dr. Victor Bayda'yı İrlandaca yetkilisi yaptı. Bayka'ya İrlanda'nın güneyindeki kırsal Kerry Gaeltacht bölgesinde dilin kullanımının hızla azalmasını durdurmakla görevlendirildi. Nitekim 2016'daki bir nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusunun yalnızca yüzde 7'sinin İrlandaca konuştuğu öğrenildi.

A Russian has just been appointed as an Irish language officer in the Kerry Gaeltacht. Victor Bayda, from Moscow, is fluent in Irish and will implement a language plan for @ComhchoisteUR funded by @UdarasnaG on the Uíbh Ráthach peninsula. pic.twitter.com/xMGoR17Fom — Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) February 20, 2019

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​Moskova Devlet Üniversitesi'nde 15 yıldır İrlandaca öğreten Bayda, İskoçça üzerinde uzmanlaştıktan sonra İrlandaca öğrenmeye başladı ve bu dil üzerine doktora yaptı.

İrlandalı devlet yayın kuruluşu RTE'ye konuşan ve ayrıca Hollandaca, Galce, İsveççe, Fransızca, Almanca ve İzlandaca konuşan Bayda "İrlandaca o kadar güzel bir dil ki öğrenmeye değer. Farklı düşünme imkanı veriyor ve birçok Avrupa dilinde olmadığı şekilde kendini farklı yaratıcı şekillerde ifade etmenizi sağlıyor" dedi.

Comhchoiste Ghaeltacht Uibh Rathaigh'dan Mícheál Ó Leidhin ise "Viktor en iyi İrlandaca konuşanlardan biri. Kesinlikle akıcı konuşuyor. Çok kalifiye bir insan ve dil planlamasının tamamında çok uzman. Doğru adamı bulduğumuzdan eminiz" ifadelerini kullandı.

From Russia with grá — The man tasked with devising a plan to save the Irish language in a part of the Kerry Gaeltacht is from Moscow pic.twitter.com/VmcH4lzBxD — RTÉ News (@rtenews) February 20, 2019

​Bayda'nın bu göreve atanması İranda'da genel olarak destek gördü. Televizyon ve radyo programlarına çıkan Bayda birçok olumlu geri dönüş aldı. Dile hakimiyeti, kusursuz aksanı takdir gördü.

Muireann isimli kullanıcı "Ben Kerry Gaeltachtlıyım. Bir yetişkin olarak İrlandaca öğrenmeye çalışıyorum ve Viktor Bayda'dan çok etkilendim" ifadelerini kullandı.