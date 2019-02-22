Çevreci militanlar Macron'un belediye binalarındaki portrelerini çaldı

Yerel basında çıkan haberlerde, çevreci militanların, Macron'un Lyon'da 2. bölge belediye binasında bulunan portresini çalarak 'sembolik olarak cumhurbaşkanını rehin almayı' amaçladığı belirtildi.

#Climat « Tant que le président Macron ne sera pas au rendez-vous de l’Histoire, nous laisserons dans chaque mairie ce vide illustrant si bien sa politique réelle face au péril climatique et à l’urgence sociale » https://t.co/uoU4kIisBI via @Reporterre — Reporterre (@Reporterre) February 21, 2019

​Belediye Başkanı Denis Broliquier, olayın ardından portrenin çalınmasının, cumhuriyete karşı bir saldırı olduğu ve bunun hiçbir haklı gerekçesinin bulunmadığı açıklamasını yaptı.

Macron'un 5. Paris, Ustaritz ve ağustos ayında G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Biarritz belediyelerindeki portrelerinin de çalındığı bildirildi.

Le portrait de Macron « enlevé » par des militants de la lutte pour le climat dans une mairie parisienne https://t.co/oiHu0rEKcf pic.twitter.com/B8g7xvgp4J — Julie Herevel (@JulieHerevel) February 21, 2019

​