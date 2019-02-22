Çocuklara şiddet uygulayan öğretmenlerin Zheng Moli (38) ve Hong Pingping (36) oldukları ifade edilen haberde, çocukların Çinli oldukları belirtildi, ancak kadınların Çin mi, yoksa İtalya vatandaşı mı oldukları netleştirilmedi. Geçen aralıkta kreşte çalışan bir görevlinin, öğretmenlerin çocuklara yaptıkları konusunda velilerden birine bilgi aktardıktan sonra polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve çeşitli mahallerde yerleştirilen güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
İtalya’da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan öğretmenler tutuklandı https://t.co/146w6d3h60 pic.twitter.com/uRxeoDHIyU— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 22, 2019
'ÇİN'DE BU NORMAL BİR UYGULAMA, BENİ DE OKULDA DÖVMÜŞLERDİ'
South China Morning Post ise Çin yasalarına göre çocuklara şiddet uygulamanın yasak olduğunu, son zamanlarda bu tür olayların toplum tarafından büyük bir memnuniyetsizlikle karşılandığını yazdı.
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