İtalya'da bir kreşte çocukları döverken görüntülenen iki Çinli öğretmenin, videonun İnternette yayınlanmasının ardından tutuklandığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre olay, İtalya’nın kuzeyinde bir Çin mahallesinde meydana geldi. Toplamda 3 ile 6 yaş arasında 10 çocuğun şiddete maruz kaldığı belirtilen haberde, Li Shipin video sitesinde yayınlanan video kaydında iki kadın öğretmenin çocukları tekmeleyerek yere fırlatırken, ayrıca sopa benzeri bir cisimle döverken görüntülendiği kaydedildi.

Çocuklara şiddet uygulayan öğretmenlerin Zheng Moli (38) ve Hong Pingping (36) oldukları ifade edilen haberde, çocukların Çinli oldukları belirtildi, ancak kadınların Çin mi, yoksa İtalya vatandaşı mı oldukları netleştirilmedi. Geçen aralıkta kreşte çalışan bir görevlinin, öğretmenlerin çocuklara yaptıkları konusunda velilerden birine bilgi aktardıktan sonra polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve çeşitli mahallerde yerleştirilen güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

İtalya’da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan öğretmenler tutuklandı https://t.co/146w6d3h60 pic.twitter.com/uRxeoDHIyU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 22, 2019

​'ÇİN'DE BU NORMAL BİR UYGULAMA, BENİ DE OKULDA DÖVMÜŞLERDİ'

© Fotoğraf : DHA İstanbul'da okulda öğretmene silahlı saldırı

Savunmasında Zheng Moli, İtalya'da eğitim amacıyla çocukları dövmenin yasadışı olduğu konusunda uyarılmadığını belirterek, “Çin’de bu normal bir uygulama, beni de okulda dövmüşlerdi” dedi.

South China Morning Post ise Çin yasalarına göre çocuklara şiddet uygulamanın yasak olduğunu, son zamanlarda bu tür olayların toplum tarafından büyük bir memnuniyetsizlikle karşılandığını yazdı.