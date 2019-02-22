Corbyn: Begüm'ün ülkeye dönmeye hakkı var

Gazete Duvar'ın haberine göre Begüm'ün vatandaşlığının İçişleri Bakanı Sajid Javid'in açıklamasıyla iptal edildiğinin hatırlatılması üzerine Jeremy Corbyn, "aşırılık" cevabını verdi. Corbyn, 19 yaşındaki genç kadının "sorularla yüzleşmek için ülkeye dönmesi gerektiğini" vurguladı.

Begüm'ün dün Sky New'e yaptığı röportajda değişmeye istekli olduğu İngiliz siyasetçilerden merhamet çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

İngiltere vatandaşlığı kişinin başka bir ülkenin vatandaşlığı için uygun koşulları sağlıyorsa iptal edilebiliyor. Begüm'ün annesinin Bangladeş vatandaşlığı olması sebebiyle resmi makamlar Begüm'ün Bangladeş vatandaşı olabileceğini düşünüyor. Fakat Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Begüm'ün Bangladeş vatandaşı olmadığını ve ülkeye kabul edilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

‘VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAK AŞIRI BİR HAREKET'

Corbyn, "Begüm'ün kesinlikle İngiltere'ye dönmeye hakkı var. Döndüğünde, yaptıkları ile ilişkili olarak kesinlikle cevaplaması gereken pek çok soru olacak. Bu koşullarda sorulama sonrası işlem yapılır ya da yapılmaz. Ama İngiltere'de doğan birini vatandaşlıktan çıkarmayı çok aşırı bir hareket olarak görüyorum" dedi.