Donetsk'te güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu üç milis hayatını kaybetti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Daniel Bezsonov, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Ukrayna güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu üç milisin hayatını kaybettiğini söyledi.

© AA / Alexander Ermochenko Donetsk'te AGİT heyetinin kaldığı otel yakınlarında patlama

Bezsonov, "Ölenlerin aileleri ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Daha önce, Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi'nin DNR temsilciliğinden, Ukrayna güvenlik güçlerinin, DNR bölgesine 52 adet 120 ve 82 mm'lik, 5 adet 122 mm kalibreli top mermisi atarak ateşkesi 14 kez ihlal ettiği bildirilmişti.

Kiev, Nisan 2014'ten bu yana Ukrayna'da yaşanan darbeden sonra tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon yürütüyor. Son BM verilerine göre, çatışmalarda bu güne kadar on binden fazla insan yaşamını yitirdi. Donbass'taki sorunun çözülmesi konusu Minsk'teki Üçlü Temas Grubu görüşmeleri de dahil olmak üzere, müzakere edilmeye devam ediyor. Ancak, ateşkes anlaşmasından sonra da taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor.