Çıkmaz ayın son çarşambası mı?: May, Brexit oylamasını 12 Mart'a erteledi

© AA / Tolga Akmen 'Anlaşmasız Brexit riski ciddi ve gerçek'

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile müzakere edip uzlaştığı ama Londra'daki parlamentonun ezici çoğunlukla reddettiği AB'den çıkış (Brexit) anlaşmasıyla ilgili çıkmaza saplandı. May, bu hafta parlamentoya sunma sözü verdiği Brexit anlaşmasının revize edilmiş halinin oylamasını 12 Mart'a ertelediğini açıkladı. Oysa daha önce revize edilmiş anlaşmayı 27 Şubat'a kadar parlamentoya sunma sözü vermişti.

Mısır'da yapılan Arap Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'ne hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.

© REUTERS / Toby Melville 'Brexit yanlış yöne giderse Avrupa için felaket olur'

''Ekibim bu hafta da Brüksel'de olacak. Dolayısıyla anlaşmayı bu hafta parlamentoya sunmayacağız ama 12 Mart'a yetişmesini temin edeceğiz" diyen May, Brexit tarihinin ertelenmesine yönelik çağrılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.''

Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ve Ekonomi Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesine yazdıkları ortak makalede, AB ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde, Brexit tarihinin ertelenmesi gerekeceğini öngörmüştü.

© REUTERS / Simon Dawson Eski İngiltere Dışişleri Bakanı’nın kız kardeşi Brexit karşıtlığı için canlı yayında soyundu

İSTİFA ÜZERİNE İSTİFA

İngiliz hükümeti içinde Brexit konusundaki çatlaklar daha önce, aralarında iki Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı ile bir çalışma bakanının da olduğu 10'dan fazla istifaya yol açmıştı.

Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

İRLANDA İLE İLGİLİ TEDBİR MADDESİ KRİZİ

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.

Tedbir maddesi, Britanya'nın (İngiltere'nin) parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyordu.

May'in AB'den talep ettiği değişiklikleri elde edememesi durumunda, parlamentonun bu hafta Brexit konusunda farklı seçenekleri oylaması öngörülüyordu.

Britanya (İngiltere), 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.