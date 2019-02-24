Çıkmaz ayın son çarşambası mı?: May, Brexit oylamasını 12 Mart'a erteledi

Mısır'da yapılan Arap Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'ne hareket etmeden önce basına açıklamalarda bulunan May, İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakeresinin bu hafta da devam edeceğini söyledi.
''İnsanlar sanki bu sorunu çözecekmiş gibi Brexit'i ertelemekten bahsediyor. Tabii ki çözmez, sadece karar anını öteler. Ancak bir karar vermemiz gereken bir an gelecek. 29 Mart'ta AB'den bir anlaşmayla ayrılmamız hala mümkün.''
Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ve Ekonomi Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesine yazdıkları ortak makalede, AB ile birkaç gün içinde anlaşmaya varılamaması halinde, Brexit tarihinin ertelenmesi gerekeceğini öngörmüştü.
İSTİFA ÜZERİNE İSTİFA
İngiliz hükümeti içinde Brexit konusundaki çatlaklar daha önce, aralarında iki Brexit bakanı, bir dışişleri bakanı ile bir çalışma bakanının da olduğu 10'dan fazla istifaya yol açmıştı.
Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.
İRLANDA İLE İLGİLİ TEDBİR MADDESİ KRİZİ
May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin tedbir maddesini değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor.
Tedbir maddesi, Britanya'nın (İngiltere'nin) parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.
May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor.
May'in AB'den talep ettiği değişiklikleri elde edememesi durumunda, parlamentonun bu hafta Brexit konusunda farklı seçenekleri oylaması öngörülüyordu.
Britanya (İngiltere), 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı almıştı.
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