Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zamana vatana ihanet suçundan gözaltında

UNN haber ajansı, ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde Zamana'nın veine bugün sabah saatlerinde askeri savcılık ve Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından ortak operasyon düzenlendiğini ve Zamana'nın gözaltına alındığını duyurdu.
Zamana'nın vatana ihanet suçlamasıyla yakalandığını belirten ajans, eski ordu komutanının hangi eylemler nedeniyle suçlama yöneltildiğinin belli olmadığını kaydetti.
BAŞSAVCILIK DOĞRULADI
Ukrayna Başsavcılığı Sözcüsü Larisa Sargan, Zamana'nın gözaltına alındığını doğruladı ancak detaylı bilgi vermeyi reddetti.
Sargan, Ukrayna Askeri Başsavcısı Anatoliy Matios'un konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.
21 Kasım 2013'te dönemin Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, AB ile ortaklık anlaşması imzalama sürecinin askıya alındığını açıklamasının ardından AB yanlıları Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'na çıkmıştı. Daha sonra Maydan, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmaların merkezi haline gelmiş, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Şubat 2014'te ise Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, dönemin Devlet Başkanı Yanukoviç'i görevden almış ve Yanukoviç can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle Ukrayna'dan ayrılarak Rusya'ya sığınmıştı.
ZAMANA DARBECİLERİN EMİRLERİNE İTAAT ETMEMİŞTİ
'ASKERLER VE SİVİLLER HAYATINI KAYBEDEBİLİR'
Zamana'yla birlikte görevini bırakan dönemin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yuriy Dumanskiy, "Askerleri çatışmaya dahil ediyorlar. Bu kabul edilemez. Zira bu, askerlerin yanı sıra sivillerin de ölmesine yol açabilir" demişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)