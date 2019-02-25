Alman politikacıdan ‘Rusça öğrenelim' çağrısı

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Rusça konuşan çocuklar ‘Hayal Etme Zamanı’ yarışmasında buluştu

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Rinderspacher, Rusya'nın Avrupa ve genel olarak dünyadaki politik, ekonomik ve kültürel önemi göz önünde bulundurularak Rusçaya ilginin tekrar artmasının arzu edilir olduğunu söyledi. Alman politikacı, yurttaşlarını tekrar Rusça öğrenmeye çağırarak insanlar arasındaki uyumun, "karşılıklı anlayış ve aynı dilde iletişimle başladığını" vurguladı.

Rinderspacher, "Rusya'yla ilişkileri geliştirmek isteyenler, dilden başlamak zorunda" dedi.

Rusçanın, Slav halkları arasında en popüler dil ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde halklar arası iletişiminde çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen politikacı, Rusçanın ayrıca Birleşmiş Milletler'in 6 resmi dilinden biri olarak önemli bir rol oynadığını söyledi.