İngiltere'de İşçi Partisi'nden yeni Brexit referandumuna destek

İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada parti lideri Jeremy Corbyn'in yeni bir Brexit referandumuna desteğini açıklayacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre Corbyn, partili milletvekilleriyle yapacağı bir toplantıda partinin yeni referanduma ilişkin bir teklifi parlamentoya sunacağını bildirecek.

Başbakan Theresa May de yarın Brexit anlaşmasının revize edilmesine yönelik müzakerelerle ilgili parlamentoyu bilgilendirecek.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak'ta yapılan oylamada milletvekillerinin ezici çoğunluğu tarafından reddedilmişti.

May, anlaşmanın reddine yol açan Kuzey İrlanda sınırına ilişkin ''tedbir maddesini'' değiştirmek için AB ile görüşmelere devam ediyor. May, revize edilmiş anlaşmayı parlamentoya 27 Şubat'a kadar sunma sözü vermiş ancak dün yaptığı açıklamayla bu tarihi 12 Mart'a ertelemişti.

May, anlaşmanın revize edilmemesi durumunda ise 27 Şubat'ta parlamentonun milletvekillerinin getireceği alternatifleri oylamasına zemin hazırlama sözü vermişti ancak erteleme kararının ardından bunun halen gündemde olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.