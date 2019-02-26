Brexit düğümü: Başbakan May vekillere iki seçenek sunacak

May, Brexit anlaşmasının 12 Mart'taki oylamasında onay almayı başaramazsa hemen ertesi gün 13 Mart'ta anlaşma olmadan ayrılmanın oylanacağını açıkladı.

Bunun da reddedilmesi halinde 14 Mart'ta Brexit'in ertelenmesi oylanacak. Ancak bu erteleme ‘kısa ve süreli' olacak.

Başbakan May, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık ancak 29 Mart'ta açık bir uzlaşı olması halinde birlikten anlaşmasız ayrılacak. Ve erteleme anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırmıyor" dedi.

© REUTERS / Toby Melville May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin öngördüğü normal takvime göre, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.