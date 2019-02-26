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    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko

    Ukrayna'nın komedyen devlet başkanı adayı: Poroşenko, hapse girmemek için yeniden aday oluyor

    © AFP 2018 / Genya Savilov
    Avrupa
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    Ukraynalı komedyen Volodimir Zelenskiy, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde yapılan anketlerde ülkenin mevcut lideri Pyotr Poroşenko'dan daha fazla destek alıyor. Zelenskiy'e göre, Poroşenko'nun seçimlere yeniden aday olmasının nedeni de hapse girmek istememesi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © Sputnik /
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    Ukraynalı komedyen Volodimir Zelenskiy'nin beklenmedik şekilde devlet başkanı seçilen dürüst bir öğretmeni canlandırdığı ‘Halkın uşağı' isimli televizyon dizisi gerçek oldu. Daha önce hiç siyasi deneyimi olmayan 41 yaşındaki Zelenskiy, Ukrayna'da 31 Mart'ta yapılacak seçimler için adaylığını koydu.

    Dizide yolsuzlukla mücadele etmesiyle ilgili bir videonun ardından devlet başkanı olan Zelenskiy, bu ay yapılan iki ankette de mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'yu geride bıraktı. Anketlerde adaylığını ilk olarak yılbaşı arifesinde açıklayan Zelenskiy'e yönelik destek oranı, yüzde 20'den yüzde 25'e çıktı.

    Poroşenko'nun destek oranı yüzde 17 ve yüzde 19'ken, eski Başbakan Yuliya Tımoşenko'ya oy vereceklerini söyleyenlerin oranı da yüzde 14 ve yüzde 15'te kaldı.

    Financial Times'a göre, binlerce seyirciyi güldüren ve ülkede yıllardır bir komedyen olarak tanınan Zelenskiy, geçen ay resmi olarak adaylığını koydu. Zelenskiy'nin anketlerde bu denli destek toplaması ise ülkedeki siyaset alanında yaşanan karmaşanın, yahut halkın mevcut Kiev yönetimine yönelik yolsuzluk suçlamaları ve ekonomik sorunlara duyduğu derin öfkenin göstergesi.

    Gazeteye konuşan Zelenskiy, savaş döneminde devlet başkanı olmaya hazır olup olmadığı yönündeki soruya "Evet, hazırım, cevabım Ukrayna halkıyla olacak" yanıtını verdi.

    Zelenskiy, ayrıca "Poroşenko neden ikinci dönem için yarışıyor? Hapishanede ilk dönemini önlemek için" ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko
    © AFP 2018 / PATRIK STOLLARZ
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    Zelenskiy'nin sunduğu komedi programından çıkan hayranları da adaylığı hakkında olumlu görüşlere sahip. Hayranlarından biri olan 26 yaşındaki İnna "Ana akım politikacılara karşı artık hiç güvenim kalmadı. İyi yönde değişimler oldu, ama köklü değişiklikler yapamadılar" dedi.

    Küçük bir işletme sahibi olan 58 yaşındaki Volodimir Portnov da Zelenskiy'nin gençliğe ve yolsuz yapılanmayı değiştirecek dürüst politikacılara yol gösterici olmasını umduğunu belirtti.

    Bila Tserkva kentinden Maksim Şevçenko "En azından bizi biraz daha güldürür" dedi.

    Kendisini ‘liberal' olarak tanımlayan Zelenskiy, Ukrayna basınına verdiği röportajda daha önce seçmenlerin dürüst ve yolsuzluk yapmayan bir lider olduğunu belirtmişti. Zelenskiy, Moskova ve Kiev'in konuşup orta yolda buluşması gerektiğini de vurgulamıştı. AB ve NATO entegrasyonunu da uzun vadeli planları olarak tanımlayan komedyen, AB ve NATO'nun üyelik için net perspektifler çizmediğini kaydetmişti. Diğer yandan Zelenskiy ayrıca bir avukat ve iş adamı.

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    Etiketler:
    Pyotr Poroşenko, Ukrayna
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