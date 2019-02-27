BBC ve ITV'den Netflix'e rakip platform

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını söyledi.
ITV Üst Yöneticisi Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak" dedi.
McCall, "İngiltere'de internet kullanan evlerin yüzde 43'ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var" değerlendirmesinde bulundu.
BBC and ITV announce plans for new streaming service BritBox — so what can viewers access and is it out to rival Netflix? https://t.co/hAYBsPOn7g pic.twitter.com/yQaz1RchpS— ITV News (@itvnews) February 27, 2019
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