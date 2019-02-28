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20:57 28 Şubat 2019
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    Mustafa Akıncı

    Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı: Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir

    © AA / KKTC Cumhurbaşkanlığı
    Avrupa
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    Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerine dair, "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız" dedi.

    Kuzey Kıbrıs- Kıbrıs Cumhuriyeti
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    Girne'de Merit Royal Premium Otel'de düzenlenen 'Türkiye-KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı'na Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut ve iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

    Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bugünkü konferansta ortaya koyulacak çalışmaların yararlı ve somut sonuçlar üretmesini diledi.

    Kıbrıs müzakerelerindeki önemli fırsatların Rum tarafının olumsuz tutumları nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydeden Akıncı, "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız" diye konuştu.

    Akıncı, Kuzey Kıbrıs'da uygun yatırımların gerçekleştirilmesinde müsait bir ortamın oluşmasının önemine işaret ederek, "Son on yıllık dönemde, reel ortalama ücret, asgari ücret, emeklilik ve sosyal yardım maaşları, dolayısıyla insanlarımızın büyük bir kesiminin alım gücünün yüzde 10, yüzde 15 civarında azaldığına tanık olduk. Gençlerimiz arasında işsizlik oranı da oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

    Kıbrıs-Sondaj kulesi
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    Ekonominin sağlıklı şekilde büyümesinden gençlerin nasibini almasının toplumsal huzur açısından önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için gerek yerli gerekse yabancı yatırımcıların ekonominin istikrarlı şekilde büyüyeceğine dair inancının tam olması gerektiğini bildirdi.

    Akıncı, bunun olabilmesi için Kuzey Kıbrıs olarak kurumların güçlü ve hukukun üstünlüğü prensibiyle çalıştığından emin olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Bencillik ve çatışmanın yerine iş birliği ve dayanışmayı koyabilmeliyiz. Bireylerin kendi çıkarlarının peşinden giderken, çevre ve toplum üzerinde yarattıkları olumsuz etkileri göz ardı etmemelerini sağlamalıyız. Ortaya çıkan olumsuzluklarda ise yapanları, yaptıkları tahribattan sorumlu tutmalıyız ancak bu şekilde gelir dağılımı bozukluklarının, yoksulluk ve çevre felaketlerinin önüne geçebiliriz. Bugün, ‘Türkiye ve KKTC olarak nasıl daha nitelikli iş birliği olanakları yaratırız?' sorusuna cevap ararken, çağdaş şehir planlama, yerel yönetim ve çevre koruma bilinci yanında bu tür hassasiyetleri de hep aklınızda tutacağınızdan eminim."

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    © Sputnik /
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    Kıbrıs'ta yüksek öğretim ve turizm sektörleri lokomotif görevi üstleniyor
    Kıbrıs'ta yüksek öğretim ve turizm sektörlerinin lokomotif görevi üstlendiğini, ülkede küçük ölçekli tarım ve sanayi üretimi yapılan bir ada ekonomisi bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2018-2019 akademik yılında üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısının 102 bin 944 olduğunu dile getirdi.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, turizm sektörünün gayri safi yurt içi hasılanın ise yaklaşık yüzde 8'ini oluşturduğunu belirterek, 1977'de 25 olan turistik konaklama tesislerinin sayısının geçen yıl ekim ayı itibarıyla 145'e, 2 bin 795 olan yatak kapasitesinin ise 25 bin 139'a çıktığı bilgisini verdi.

    Türkiye'de yapısal reformlar sayesinde ekonomik istikrar
    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli de gelişen bir yatırım ortamının, kalkınma ve rekabet yarışında olan tüm ülkeler için önemli olduğunu söyledi.

    Fatih sondaj gemisi, Türk bayrağı
    © REUTERS / Kaan Soyturk
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    Türkiye'de yapısal reformlar sayesinde ekonomik istikrarın bulunduğunu belirten Rumeli, "Ülke olarak son 16 yılda özellikle yatırım tanıtım, yatırım destek ve yatırım ortamını iyileştirme konularında başarılı tecrübeler elde ettik. Bu olumlu tecrübeleri de 130 üye ülkeden oluşan ve başkanlığını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Sayın Arda Ermut'un yürütmekte olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği şemsiyesi altında paylaşmaktan son derece memnunuz." dedi.

    Rumeli, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'de yatırım kararı alan firmalara ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verebilmek için 26 kalkınma ajansı ve 81 ilde bulunan yatırım destek ofislerinin faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Mustafa Akıncı, Kıbrıs
    Topluluk kurallarıTartışma
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