Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Akıncı: Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir

Kuzey Kıbrıs Yönetimi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bugünkü konferansta ortaya koyulacak çalışmaların yararlı ve somut sonuçlar üretmesini diledi.
Kıbrıs müzakerelerindeki önemli fırsatların Rum tarafının olumsuz tutumları nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydeden Akıncı, "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız" diye konuştu.
Akıncı, Kuzey Kıbrıs'da uygun yatırımların gerçekleştirilmesinde müsait bir ortamın oluşmasının önemine işaret ederek, "Son on yıllık dönemde, reel ortalama ücret, asgari ücret, emeklilik ve sosyal yardım maaşları, dolayısıyla insanlarımızın büyük bir kesiminin alım gücünün yüzde 10, yüzde 15 civarında azaldığına tanık olduk. Gençlerimiz arasında işsizlik oranı da oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.
Akıncı, bunun olabilmesi için Kuzey Kıbrıs olarak kurumların güçlü ve hukukun üstünlüğü prensibiyle çalıştığından emin olunması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bencillik ve çatışmanın yerine iş birliği ve dayanışmayı koyabilmeliyiz. Bireylerin kendi çıkarlarının peşinden giderken, çevre ve toplum üzerinde yarattıkları olumsuz etkileri göz ardı etmemelerini sağlamalıyız. Ortaya çıkan olumsuzluklarda ise yapanları, yaptıkları tahribattan sorumlu tutmalıyız ancak bu şekilde gelir dağılımı bozukluklarının, yoksulluk ve çevre felaketlerinin önüne geçebiliriz. Bugün, ‘Türkiye ve KKTC olarak nasıl daha nitelikli iş birliği olanakları yaratırız?' sorusuna cevap ararken, çağdaş şehir planlama, yerel yönetim ve çevre koruma bilinci yanında bu tür hassasiyetleri de hep aklınızda tutacağınızdan eminim."
Kıbrıs'ta yüksek öğretim ve turizm sektörlerinin lokomotif görevi üstlendiğini, ülkede küçük ölçekli tarım ve sanayi üretimi yapılan bir ada ekonomisi bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2018-2019 akademik yılında üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısının 102 bin 944 olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, turizm sektörünün gayri safi yurt içi hasılanın ise yaklaşık yüzde 8'ini oluşturduğunu belirterek, 1977'de 25 olan turistik konaklama tesislerinin sayısının geçen yıl ekim ayı itibarıyla 145'e, 2 bin 795 olan yatak kapasitesinin ise 25 bin 139'a çıktığı bilgisini verdi.
Türkiye'de yapısal reformlar sayesinde ekonomik istikrar
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli de gelişen bir yatırım ortamının, kalkınma ve rekabet yarışında olan tüm ülkeler için önemli olduğunu söyledi.
Rumeli, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Türkiye'de yatırım kararı alan firmalara ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verebilmek için 26 kalkınma ajansı ve 81 ilde bulunan yatırım destek ofislerinin faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.
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