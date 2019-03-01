Avusturya'da 'Sembol Yasası' yürürlüğe girdi: Bozkurt işareti yapanlara 4 bin euro'ya kadar para cezası

Avusturya'da 'aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele' gerekçesiyle aralarında 'Bozkurt' sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan 'Sembol Yasası' 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.
Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin euro'ya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin euro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.
TÜRKİYE'DEN KINAMA
Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)