Avusturya'da 'Sembol Yasası' yürürlüğe girdi: Bozkurt işareti yapanlara 4 bin euro'ya kadar para cezası

Avusturya'da 'Bozkurt' işaretini de yasaklayan 'Sembol Yasası' yürürlüğe girdi. Buna göre 'Bozkurt' işareti yapanlara 4 bin euro'ya kadar para cezası verilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin euro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.

Avusturya'da 'aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele' gerekçesiyle aralarında 'Bozkurt' sembolünün de bulunduğu, çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kamuya açık yerlerde kullanımını yasaklayan 'Sembol Yasası' 1 Mart 2019 itibariyle yürürlüğe girdi.

Ülkede 2015'te IŞİD ve El Kaide gibi terör örgütlerinin propagandalarını önlemek amacıyla hayata geçirilen 'Sembol Yasası', Müslüman Kardeşler, HAMAS, Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri kanadı, PKK, Hırvat milliyetçi USTAŞA gibi gruplara ait sembol ve işaretler de dahil edilerek genişletildi.

Yasa kapsamında bu gruplara ait yaklaşık 13 flama, sembol ve işaret yasaklanırken, yasaya aykırı davrananlara 4 bin euro'ya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek. Yasağın tekrar edilmesi durumunda 10 bin euro veya 6 hafta hapis cezası öngörülüyor.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği yasada, hangi sembol, amblem ve flamaların kullanılmayacağı resimli şekilde anlatıldı. Buna göre; Bozkurt işareti, hilal içinde Bozkurt sembollerinin çeşitli versiyonları yasak listesine girdi.

Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadesine yer verilmişti.