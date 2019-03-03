Sarı Yelekler'e katılım düşüyor: 16. hafta sessiz geçti

Fransa'da, başta başkent Paris olmak üzere çeşitli kentlerde yeniden sokağa çıkan Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarını protesto etti. Gösterilere katılım oranının geçen haftaya göre büyük oranda düştüğü gözlendi.

© REUTERS / Emmanuel Foudrot/Pool/File Photo Macron'dan Sarı Yelekler özrü: Fransız halkı hayatından utanıyorsa asıl utanması gereken benim

Sarı Yelekler'in eylemleri 16. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Denfert-Rochereau Meydanı'na kadar yürüdü. Aralarında Sarı Yelekler'in öncü isimlerinden Eric Drouet ve Maxime Nicolle'un bulunduğu eylemciler, hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bir grup gösterici daha sonra Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Elysee Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilerde 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Nantes kentinde yapılan eylemde protestocular ile polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birkaç kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Toulouse'da olayların çıktığı gösteride 4 kişi gözaltına alındı. Lille, Rennes ve Lyon kentlerindeki eylemlerde de gerginlik yaşandı.

KATILIMDA DÜŞÜŞ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 39 bin 300 kişi katıldı.

Gösterilere katılım geçen hafta 46 bin, önceki hafta 41 bin, onda da bir önceki hafta ise 51 bin kişiydi. Sarı Yelekler gösterilerinin ilk haftalarındaki katılım sayısı ise 300 binleri bulmuştu.

MİLLETVEKİLİNE POLİS ŞİDDETİ

© AA / Mustafa Yalçın Sarı Yelekler yeniden sokaklarda

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden milletvekili Loic Prud'homme, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Bordeaux'daki eylemde polisin şiddetine maruz kaldığını belirtti.

SARI YELEKLER PROTESTO DALGASI

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı 8 bin 400'ü geçerken 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.