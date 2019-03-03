Sarı Yelekler'e katılım düşüyor: 16. hafta sessiz geçti

Bir grup gösterici daha sonra Champs-Elysees Caddesi'nde bir araya geldi. Polis, eylemcileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Elysee Sarayı çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilerde 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Nantes kentinde yapılan eylemde protestocular ile polis arasında yaşanan gerginlik nedeniyle birkaç kişi yaralandı ve 3 kişi gözaltına alındı. Polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Toulouse'da olayların çıktığı gösteride 4 kişi gözaltına alındı. Lille, Rennes ve Lyon kentlerindeki eylemlerde de gerginlik yaşandı.
KATILIMDA DÜŞÜŞ
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere 39 bin 300 kişi katıldı.
Gösterilere katılım geçen hafta 46 bin, önceki hafta 41 bin, onda da bir önceki hafta ise 51 bin kişiydi. Sarı Yelekler gösterilerinin ilk haftalarındaki katılım sayısı ise 300 binleri bulmuştu.
MİLLETVEKİLİNE POLİS ŞİDDETİ
SARI YELEKLER PROTESTO DALGASI
Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.
Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Gözaltına alınanların sayısı 8 bin 400'ü geçerken 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı.
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