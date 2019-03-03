Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Ukrayna, AB'yle vizesiz rejim uygulamasını kaybedebilir

Ukrayna mahkemesinin aldığı bir kararla Ukraynalı bürokratların yargıya intikal korkusu olmadan yasadışı yollardan elde ettiği tüm gelirleri meşrulaştırabileceğini belirten Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Kiev yönetiminin yolsuzluğa karışmış bürokratların cezalandırılmasını öngören kanunu yeniden uygulamaya koymaması halinde Ukrayna'nın AB'yle vizesiz rejim uygulamasını ve IMF'in mali desteğini kaybedebileceğini vurguladı.
Yazıda, "Yolsuzlukla suçlanan yetkililer, cezaya çarptırılmalı ve hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir. Eğer bir çözüm bulunmazsa, vizesiz rejim ve IMF yardımı askıya alınabilir ve bu da, ülke ekonomisinin kalkınmasını engeller" dendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)