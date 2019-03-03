Uluslararası Şeffaflık Örgütü: Ukrayna, AB'yle vizesiz rejim uygulamasını kaybedebilir

Yolsuzlukla mücadele konusunda referans sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Ukrayna'nın AB'yle vizesiz rejim uygulamasını ve IMF'in mali desteğini kaybedebileceğini yazdı.

© AFP 2018 / YURIY DYACHYSHYN Ukrayna’nın AB ve NATO’ya üye olmasını öngören değişiklik Yüksek Rada'da onaylandı

Ukrayna'daki yolsuzluk mücadeleye ilişkin bir açıklama yayınlayan Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Kiev yönetiminin 4'ü üst düzey olmak üzere 65 bürokratın dahil olduğu 65 yolsuzluk davasını kapatmaya çalışarak yolsuzlukla mücadeleye darbe vurduğunun altını çizdi.

Ukrayna mahkemesinin aldığı bir kararla Ukraynalı bürokratların yargıya intikal korkusu olmadan yasadışı yollardan elde ettiği tüm gelirleri meşrulaştırabileceğini belirten Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Kiev yönetiminin yolsuzluğa karışmış bürokratların cezalandırılmasını öngören kanunu yeniden uygulamaya koymaması halinde Ukrayna'nın AB'yle vizesiz rejim uygulamasını ve IMF'in mali desteğini kaybedebileceğini vurguladı.

Yazıda, "Yolsuzlukla suçlanan yetkililer, cezaya çarptırılmalı ve hukukun üstünlüğü tesis edilmelidir. Eğer bir çözüm bulunmazsa, vizesiz rejim ve IMF yardımı askıya alınabilir ve bu da, ülke ekonomisinin kalkınmasını engeller" dendi.