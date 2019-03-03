Fransız polisinden eli kelepçeli Sarı Yelekler eylemcisine çelme

Fransa'da Sarı Yelekler, hükumetin politikalarını protesto etmek için 16'ncı haftada dün yine sokaklardaydı. Dünkü eylemlerde ise polisin eli kelepçeli bir vatandaşa çelme takarak yere düşürdüğü ve şiddet uyguladığı görüntüler damgasını vurdu.

Fransa'nın kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinde Lille şehrindeki gösterilerde kaydedilen polis şiddeti görüntüleri ise tepki çekti.

Bir eylemci tarafından kayda alınan görüntülerde bir polisin, arkadan kelepçelenmiş şekilde polis aracına götürdükleri bir göstericinin ayaklarına çelme takarak yere düşürdüğü görülüyor. Eylemci sert şekilde yere düşerken, aynı polis memuru ardından yere düşen göstericinin ellerine ayağı ile basıyor.

Diğer polisler ise buna tepkisiz kalıyor ve kısa süre sonra eylemciyi yerden kaldırarak tekrar polis aracına götürüyor.

Yine Lille'de kaydedilen diğer görüntüde yere yatırılan bir eylemcinin polisler tarafından darp edildiği görülüyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler yağmaya başladı. Göstericilere uygulanan sert müdahalenin, eylemcilere gözdağı verilmek için yapıldığı; hükumetin şiddet ile eylemcileri bitiremeyeceği vurgulandı.