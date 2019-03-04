Ukraynalı belediye başkanı kendisi için düzenlenen protestoya katıldı: Kimse tanımadı

Komsomolskaya Pravga'nın haberine göre, Ukrayna'nın Olevska Jitomirsk kentinin Belediye Başkanı Oleg Omelçuk, elinde 'Belediye başkanı yardakçılarıyla halkın haklarını çiğniyor' yazılı bir dövizle kendisi için düzenlenen bir protestoya katıldı. Protesto sırasında Omelçuk'u kimse tanımadı.

© AFP 2018 / Yury Kirnichny Eski Ukrayna Savunma Bakanı: Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim

Olevska Jitomirsk Belediye Başkanı Oleg Omelçuk, belediye binası önünde kendisi için düzenlenen yolsuzluğa karşı ptotestoya katıldı.

Omelçuk'un elinde ‘Belediye başkanı yardakçılarıyla halkın haklarını çiğniyor' yazılı bir döviz taşıdı.

Ukrayna'da yayın yapan ITC.ua haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taras Oleynik, Omelçuk'la ilgili "Belediye başkanı kendine karşı protestoya katıldı. Kimse de onu tanımadı. 80. dereceden troll" ifadelerini kullandı.

Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер — троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK — Тарас (@tarasmi) March 2, 2019

​Ukrayna basınında ise Omelçuk'la ilgili bütçe ve maden kaynaklarının çalınması gibi konulardan bir dizi dava açıldığı belirtiliyor.