Ukraynalı belediye başkanı kendisi için düzenlenen protestoya katıldı: Kimse tanımadı

Omelçuk'un elinde ‘Belediye başkanı yardakçılarıyla halkın haklarını çiğniyor' yazılı bir döviz taşıdı.
Ukrayna'da yayın yapan ITC.ua haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Taras Oleynik, Omelçuk'la ilgili "Belediye başkanı kendine karşı protestoya katıldı. Kimse de onu tanımadı. 80. dereceden troll" ifadelerini kullandı.
Мер Олевська прийшов на мітинг проти себе. Мера ніхто не впізнав. Мер — троль 80 рівня. pic.twitter.com/xbtSFRN4RK— Тарас (@tarasmi) March 2, 2019
Ukrayna basınında ise Omelçuk'la ilgili bütçe ve maden kaynaklarının çalınması gibi konulardan bir dizi dava açıldığı belirtiliyor.
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