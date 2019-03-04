Almanya'dan Türkiye'ye basın kartı tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Üç gazetecinin basın kartının süresinin uzatılmasının reddedilmesi anlaşılır değil ve Federal Hükümet bunu şiddetle protesto etti" dedi.

Geçen hafta cuma günü Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Andreas Michaelis'in Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ile görüştüğünü, Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda mesajlaştığını söyleyen Adebahr, "Türk tarafından şimdiye dek olduğu gibi görüşmelere zamanında yanıt vermesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Basın özgürlüğünün önemine dikkat çeken sözcü, "Alman ve Avrupalı gazeteciler Türkiye'de çalışabilmek zorunda" vurgusu yaptı.

Geçen cuma Almanya'nın ikinci kamusal kanalı ZDF'in İstanbul bürosu şefi Jörg Brase ve Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert'in 2019 yılı için yaptıkları basın kartı başvurusunun kabul edilmediği bildirilmişti.

57 yaşındaki Brase, Ocak 2018'den bu yana ZDF'in İstanbul bürosunun şefi. Seibert 1997 yılından beri aralıksız olarak Tagesspiegel gazetesinin Türkiye'deki iki muhabirinden biri. Red kararının gerekçesi henüz bilinmiyor. Gazetecilere gönderilen e-postada sadece 2019 yılı için basın kartının uzatılması talebiyle yaptıkları başvurunun kabul edilmediği belirtiliyor.

Ayrıca Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) için serbest çalışan Halil Gülbeyaz'ın da basın kartının uzatılmadığı bildirildi. 12 yıldır aralıksız olarak NDR adına akredite olan Alman vatandaşı Gülbeyaz, cumartesi günü kendisine de ret cevabının gönderildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ben sadece gazeteci olarak işimi yaptım. Ret kararıyla artık Türkiye'de mesleğimi icra edemeyeceğim. Bu haber alma özgürlüğünü kısıtlıyor."

© REUTERS / Ralph Orlowski Almanya'ya dönen Meşale Tolu: Yüzlerce muhalif hâlâ cezaevinde

Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanısıra Türkiye'de oturma izni için de önkoşullar arasında sayılıyor.

YARISININ BASIN KARTLARI YENİLENMEDİ

Ancak Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanısıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.