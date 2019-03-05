'Bozkurt işareti' yasağı protestolarına Avusturya Başbakanı'ndan tepki: Yılmayacağız

Avusturya Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan 'bozkurt işareti yasağı' protesto kampanyasına cevap verdi. Kampanyadan dolayı yılmayacağını belirten Kurz, ‘kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını’ söyledi

Aralarında 'bozkurt işareti' de olmak üzere birçok politik sembolün 1 Mart'tan itibaren yasaklandığı Avusturya'da, Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına cevap verdi.

Menschen und Organisationen, die unsere demokratischen Grundwerte nicht akzeptieren oder gezielt bekämpfen, haben in unserem Land keinen Platz. Das gilt für rechten und linken Radikalismus genauso wie für den politischen Islam. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 4, 2019

​Kurz, "Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyerek onlara karşı çıkan kişi ve kurumları ülkemizde istemiyoruz. Bu hem sağcılar hem solcular hem de siyasi İslamcılar için geçerli" ifadelerini kullandı.

Euronews'in haberine göre kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.

Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında 'bozkurt işaretinin' de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz'un sosyal medya paylaşımlarının altına çok sayıda 'bozkurt işareti' olan fotoğrafın paylaşıldığı bir kampanya başlatılmıştı.

​Yasağa ilişkin tepkisini ortaya koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Avusturya'ya bir elimde bozkurt, bir elimde rabia işareti ile gireceğim" ifadelerini kullanmıştı.