'Bozkurt işareti' yasağı protestolarına Avusturya Başbakanı'ndan tepki: Yılmayacağız

Aralarında 'bozkurt işareti' de olmak üzere birçok politik sembolün 1 Mart'tan itibaren yasaklandığı Avusturya'da, Başbakan Sebastian Kurz kendisine yönelik sosyal medya üzerinde başlatılan protesto kampanyasına cevap verdi.
Menschen und Organisationen, die unsere demokratischen Grundwerte nicht akzeptieren oder gezielt bekämpfen, haben in unserem Land keinen Platz. Das gilt für rechten und linken Radikalismus genauso wie für den politischen Islam.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 4, 2019
Euronews'in haberine göre kendisine karşı sosyal medyada başlatılan kampanyadan dolayı yılmayacağını da belirten Kurz, kanunlara riayet etmeyenler hakkında gerekenin yapılacağını söyledi.
Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında 'bozkurt işaretinin' de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.
Bunun üzerine Başbakan Sebastian Kurz'un sosyal medya paylaşımlarının altına çok sayıda 'bozkurt işareti' olan fotoğrafın paylaşıldığı bir kampanya başlatılmıştı.
March 2, 2019
Yasağa ilişkin tepkisini ortaya koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Avusturya'ya bir elimde bozkurt, bir elimde rabia işareti ile gireceğim" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)