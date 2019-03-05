Sırbistan lideri Vucic: Bazı isteklerimizin yerine getirilmesi karşılığında Kosova'yı tanıyabiliriz

İtalyan ANSA haber ajansına röportaj veren Vucic, "Öncelikle uzlaşma sağlamak zorundayız, karşı taraftan bir şey almadan Kosova'nın bağımsızlığını tanıyamayız. Avrupalı dostlarımız ile Rusya, ABD, Çin ve diğer ülkelerin yardımıyla bir çözüm elde edeceğimizden eminim" dedi.
PUTİN VE VUCİC, OCAK'TA KOSOVA KONUSUNU İSTİŞARE ETMİŞTİ
KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ
17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.
Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.
RUSYA VE ÇİN DAHİL 115 ÜLKE TANIYOR
BAZI AB ÜLKELERİ DE TANIMIYOR
Kosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.
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