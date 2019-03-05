Sırbistan lideri Vucic: Bazı isteklerimizin yerine getirilmesi karşılığında Kosova'yı tanıyabiliriz

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyabileceklerini ancak bunun karşılığında yapılacak geniş bir uzlaşma anlaşması kapsamında Kosova'dan bazı isteklerde bulunabileceklerini söyledi.

İtalyan ANSA haber ajansına röportaj veren Vucic, "Öncelikle uzlaşma sağlamak zorundayız, karşı taraftan bir şey almadan Kosova'nın bağımsızlığını tanıyamayız. Avrupalı dostlarımız ile Rusya, ABD, Çin ve diğer ülkelerin yardımıyla bir çözüm elde edeceğimizden eminim" dedi.

PUTİN VE VUCİC, OCAK'TA KOSOVA KONUSUNU İSTİŞARE ETMİŞTİ

© AA / Erkin Keçi Kosova Cumhurbaşkanı, Slovakya'yı bağımsızlıklarını tanımaya çağırdı

Ocak ortasında Belgrad'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelen Vucic, "Biz elbette (Putin'le görüşmede) Kosova konusunu da değerlendirdik ama sorun şu ki Arnavutlar uzlaşma istemiyor. Belki bir gün bunu isteyecekler, ama bunu görmek isterdik" demişti.

KOSOVA 11 YIL ÖNCE BAĞIMSIZLIK İLAN ETTİ

17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.

RUSYA VE ÇİN DAHİL 115 ÜLKE TANIYOR

© REUTERS / Djordje Kojadinovic Sırbistan lideri Vucic: Kosova ile gümrük savaşı olmayacak

Kosova'nın bağımsızlığını 115 ülke tanımış durumda. Sırbistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dâhil değil.

BAZI AB ÜLKELERİ DE TANIMIYOR

Kosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.