Nobel'i sarsan tecavüz skandalının ardından 2018 ve 2019 Edebiyat Ödülleri bu sene verilecek

İsveç'in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.
Ardından, fotoğrafçı Arnault 18 kadına cinsel saldırıyla da suçlandı. İsveç'te Stockholm Bölge Mahkemesi, 72 yaşındaki Arnault'u suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etti.
EDEBİYAT ÖDÜLLERİ ERTELENMİŞTİ
Akademi, skandal üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelendiğini açıkladı.
Açıklamada, kararın basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülünü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi.
NOBEL VAKFI'NDAN 2019 AÇIKLAMASI
2019 Nobel Ödülleri'nde nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, Nobel Vakfı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada ödül töreninin bu yıl gerçekleşeceği ve 2018 ile 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl verileceği belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)