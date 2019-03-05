Lukaşenko: Batı'yla yakınlık Rusya ile sorunlara yol açıyor

Lukaşenko, entegrasyon yapılarına katılım ve Avrupa örgütleriyle işbirliği konulu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün Batı’yla olan işbirliği, ana ortağımız Rusya Federasyonu’nda bir tür alerjiye ve bazen de histeriye neden oluyor. Neden histeriye kapılıyorsunuz? Ürünlerimizin pazara girmesine izin vermiyorlar, bize parazit diyorlar, itiyorlar, mümkün olan her yerde baskı uyguluyorlar. Süpürgeliklerin altına saklanıp beklememiz mi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin Minsk’i birilerine arkasını dönmekle suçlayamayacağını belirten Lukaşenko, "Hiç bir yere sırtımızı dönmemiz gerekmiyor. Öyle bir durumdayız ki, başımızı sürekli döndürmek zorundayız, çünkü olayların merkezindeyiz" dedi.

Lukaşenko, Moskova ile normal bir ekonomik diyalog olması durumunda Minsk’in mutluluğu ‘uzak diyarlarda’ aramak zorunda kalmayacağını kaydetti.

Öncelikli ortaklık, geri kabul anlaşmaları ve vize kolaylığıyla ilgili belgelerin imzalanmasının Avrupa Birliği’yle işbirliğinin temel görevleri olarak nitelendiren Lukaşenko, "Bununla birlikte, Avrupalılar, ulusal çıkarlarımıza zarar verecek, halkımıza yabancı her tür fikir ve değişimin kesinlikle kabul edilemez olduğunu anlamalılar" diye konuştu.