Durmaz'a yapılan ırkçı saldırıya ceza

İsveç Vaxjö Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, gencin Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunduğu ve tehdit ettiği için 757 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
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Savcı Annie Runander, İsveç haber ajan TT'ye mahkemenin verdiği cezadan dolayı memnun olduğunu söyledi.
Polis, Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabına "Lanet karafalı öleceksin" yazan 17 yaşındaki genç hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.
Göteborg kentinde 2 ay önce Jimmy Durmaz'a ırkçı saldırıda bulunan 18 yaşındaki başka bir genç ise 190 euro para cezasına çarptırılmıştı.
Fällande dom i dag. Min klient Jimmy Durmaz och jag är nöjda. Hot, hat och rasism får aldrig normaliseras. #fuckrasism https://t.co/bL8wLj9X0B— Elisabeth Massi Fritz (@ElisabethMFritz) 5 Mart 2019
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