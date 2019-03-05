Almanya din görevlilerine dil bilme şartı getiriyor

İçişleri Bakanlığı, bugüne kadar din görevlilerinde aranmayan Almanca bilme şartını artık kural haline getirmeye hazırlanıyor. Ancak henüz ne derecede Almanca bilme şartının aranacağı belirlenmedi.
Deutsche Welle'nin aktardığına göre, bakanlık vize kurallarının bu yönde değiştirilmesi için çalışmalara başladı.
UYUM VE ENTEGRASYON
Farklı kültürlerden insanların barış için birlikte yaşaması ve topluma entegrasyonu açısından din görevlilerinin örnek olması gerektiğini savunan sözcü, yabancı din görevlilerinin Almancaya hâkim olup Almanya'yı ve Alman kültürünü tanımalarının bütünleştirici etkisini artıracağına dikkat çekti.
2 BİN GÖREVLİ VAR
Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Carsten Linnemann yurt dışından gelen ve Almanca bilmeyen din hizmetleri görevlilerinin sayısının 2 bini bulduğunu söylemişti. Linnemann, öncelikle Müslüman din görevlilerinin Almanca bilmesinin önemli olduğunu vurguladı.
DİTİB Türk hükümetine yakınlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlılığı nedeniyle yıllardır Alman politikacılar tarafından eleştiriliyor. Yaklaşık 960 DİTİB camiinde görevlendirilen din görevlileri Diyanet tarafından Almanya'ya gönderiliyor.
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