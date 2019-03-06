Belçika'daki karnavalda hiciv mi yoksa Yahudi karşıtlığı mı?

Belçika'nın Aalst kentindeki karnavalın 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracında ultra Ortodoks Yahudi kuklaları kanca burunlarla, etraflarını kaplayan altın para torbalarıyla ve üzerlerinde dolaşan farelerle tasvir edildi. Onu takip eden araçtaki onlarca katılımcı da aynen kuklalar gibi giyinip 'Yahudi güzeli dolup taşan bavullar' ve 'aşırı şişkolaşmak' gibi laflar içeren bir şarkıya eşlik ederek dans etti.
The scene in Aalst, Belgium during a parade: Jews depicted alongside rats standing over money bags. This is #antisemitism. #StandWithUs pic.twitter.com/CaHe1Gy6Oh— Jeremy Boss (@JeremyBoss77) 5 Mart 2019
Bu manzara anti semitizm tartışmalarını beraberinde getirdi.
January 2019: Belgium banned Kosher meat preparation.— Hen Mazzig (@HenMazzig) 6 Mart 2019
March 2019: "Participants in a [pre-Lent] street celebration in the Belgian city of Aalst on Sunday paraded giant puppets of Orthodox Jews and a rat atop money bags…”pic.twitter.com/1qnNCFhPUb
Het Laatste Nieuws gazetesine göre, Komisyon'un bir sözcüsü, gazetecilere, "Holokost'tan 70 yıl sonra Avrupa sokaklarında böyle bir imgelemin geçite katılması düşünülemez" dedi.
Dünya çapında Yahudi örgütlerini koordine eden 'B’nai B’rith International', 'Yahudi karşıtı kuklalardan tiksinti duyduğuna' dair açıklama yayımladı. Simon Wiesenthal Merkezi, Belçika hükümetine mektup gönderip geçitten 'iğrendiklerini' bildirdi.
Aalst Belediye Başkanı Christoph D’Haese ise 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracına sahip çıkıp "Aalst'ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.
Burgemeester D’Haese (N-VA) reageert in opiniestuk op commotie joodse carnavalwagen: “In Aalst kan het allemaal, en dat is maar goed ook” https://t.co/63qo32ghWs pic.twitter.com/6HTFC8YvUr— HLN.BE (@HLN_BE) 6 Mart 2019
Böyle bir teşhiri 'belediye başkanının yasaklamasının sözkonusu olamayacağını' söyleyen D’Haese, karnaval katılımcılarının 'kötü niyetli davranmadıklarını' savundu.
Geçen ayki hazırlıklar sırasında karnaval sözcülerinden biri, Vismooil’n isimli gruba ait sözkonusu geçit tasvirlerinin aslında hayat pahalılığını hedef aldığını söylemişti.
2013'TE NAZİLERLE GEÇİT
Bu yılki tartışmalı tasvirle ilgili sorulara hedef olan karnaval başkanlığı ve UNESCO henüz yanıt vermedi.
Audrey Azoulay: UNESCO should withdraw its support for the Aalst Carnival in Belgium. — Sign the Petition! https://t.co/EgAz8xyVAL via @UKChange— Ronnie de Vries 🇨🇰🇳🇱🇫🇷🇮🇱 (@dadooron) 6 Mart 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)