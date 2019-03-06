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17:14 06 Mart 2019
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    Aalst Karnavalı'nda tartışma yaratan ultra Ortodoks Yahudi tasviri

    Belçika'daki karnavalda hiciv mi yoksa Yahudi karşıtlığı mı?

    © Fotoğraf : YouTube
    Avrupa
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    Aalst Karnavalı'nda aşırı dinci Yahudilerin altın para torbaları ve fareler eşliğinde tasvirine Yahudi örgütlerinin yanısıra Avrupa Komisyonu da tepki gösterdi: "Yahudi soykırımından 70 yıl sonra düşünülemez." Belediye Başkanı ise "Aalst'ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.

    Fransa'nın Alsas bölgesindeki Strasbourg kentine yakın Quatzenheim kasabasında Yahudi mezarlığı saldırıya uğradı, mezarlara gamalı haç çizilip zarar verildi.
    © REUTERS / Vincent Kessler
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    Avrupa'daki karnavallarda hemen herkesin ünvanına bakılmaksızın yerin dibine sokularak hicvedilmesi geleneği hüküm sürerken, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi konumundaki Belçika'nın bir karnavalında ultra Ortodoks Yahudilerin sunuluş şekli büyük tartışma yarattı.

    Belçika'nın Aalst kentindeki karnavalın 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracında ultra Ortodoks Yahudi kuklaları kanca burunlarla, etraflarını kaplayan altın para torbalarıyla ve üzerlerinde dolaşan farelerle tasvir edildi. Onu takip eden araçtaki onlarca katılımcı da aynen kuklalar gibi giyinip 'Yahudi güzeli dolup taşan bavullar' ve 'aşırı şişkolaşmak' gibi laflar içeren bir şarkıya eşlik ederek dans etti.

    Bu manzara anti semitizm tartışmalarını beraberinde getirdi. 

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    Yahudi örgütlerin ve uluslararası kuruluşların sert dille eleştirdiği tasvire, AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu da tepki gösterdi.

    Het Laatste Nieuws gazetesine göre, Komisyon'un bir sözcüsü, gazetecilere, "Holokost'tan 70 yıl sonra Avrupa sokaklarında böyle bir imgelemin geçite katılması düşünülemez" dedi.

    Dünya çapında Yahudi örgütlerini koordine eden 'B’nai B’rith International', 'Yahudi karşıtı kuklalardan tiksinti duyduğuna' dair açıklama yayımladı. Simon Wiesenthal Merkezi, Belçika hükümetine mektup gönderip geçitten 'iğrendiklerini' bildirdi.

    Aalst Belediye Başkanı Christoph D’Haese ise 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracına sahip çıkıp "Aalst'ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.

    Fransa'daki Yahudi Kurumları Konseyi'nin (CRIF) yıllık yemeğine katılan Emmanuel Macron, '2. Dünya Savaşı sonrası en kötü düzeye' ulaştığını söylediği anti semitizmle mücadele için yol haritasını açıkladı.
    © REUTERS / Ludovic Marin
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    'KÖTÜ NİYET YOK'

    Böyle bir teşhiri 'belediye başkanının yasaklamasının sözkonusu olamayacağını' söyleyen D’Haese, karnaval katılımcılarının 'kötü niyetli davranmadıklarını' savundu.

    Geçen ayki hazırlıklar sırasında karnaval sözcülerinden biri, Vismooil’n isimli gruba ait sözkonusu geçit tasvirlerinin aslında hayat pahalılığını hedef aldığını söylemişti.

    2013'TE NAZİLERLE GEÇİT

    Yahudi
    © AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE
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    2010 yılında BM'ye bağlı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınan Aalst Karnavalı'nda 2013 yılında bu kez FTP grubu üyeleri Yahudileri ölüm kamplarına taşıyan vagon tasvirini kullanırken kendileri de Nazi SS subayları ve ultra Ortodoks Yahudiler gibi giyinmişti. Vagona yapıştırılan posterde Flaman siyasiler Nazi kılığında, Yahudilerin öldürülmesinde kullanılan Zyklon B gazının kutularını tutarken resmedilmişti. 6 yıl önceki geçite UNESCO'dan kınama gelmişti.

    Bu yılki tartışmalı tasvirle ilgili sorulara hedef olan karnaval başkanlığı ve UNESCO henüz yanıt vermedi.

    Etiketler:
    anti-semitizm, Yahudi, ultra Ortodoks Yahudi, Aalst Karnavalı, UNESCO, Simon Wiesenthal Merkezi, B'nai B'rith, Avrupa Komisyonu, Christoph D’Haese, Aalst, Belçika
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