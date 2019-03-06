Belçika'daki karnavalda hiciv mi yoksa Yahudi karşıtlığı mı?

Aalst Karnavalı'nda aşırı dinci Yahudilerin altın para torbaları ve fareler eşliğinde tasvirine Yahudi örgütlerinin yanısıra Avrupa Komisyonu da tepki gösterdi: "Yahudi soykırımından 70 yıl sonra düşünülemez." Belediye Başkanı ise "Aalst'ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.

© REUTERS / Vincent Kessler Fransa'da Yahudi karşıtlığına karşı ulusal çapta alarm

Avrupa'daki karnavallarda hemen herkesin ünvanına bakılmaksızın yerin dibine sokularak hicvedilmesi geleneği hüküm sürerken, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi konumundaki Belçika'nın bir karnavalında ultra Ortodoks Yahudilerin sunuluş şekli büyük tartışma yarattı.

Belçika'nın Aalst kentindeki karnavalın 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracında ultra Ortodoks Yahudi kuklaları kanca burunlarla, etraflarını kaplayan altın para torbalarıyla ve üzerlerinde dolaşan farelerle tasvir edildi. Onu takip eden araçtaki onlarca katılımcı da aynen kuklalar gibi giyinip 'Yahudi güzeli dolup taşan bavullar' ve 'aşırı şişkolaşmak' gibi laflar içeren bir şarkıya eşlik ederek dans etti.

The scene in Aalst, Belgium during a parade: Jews depicted alongside rats standing over money bags. This is #antisemitism. #StandWithUs pic.twitter.com/CaHe1Gy6Oh — Jeremy Boss (@JeremyBoss77) 5 Mart 2019

Bu manzara anti semitizm tartışmalarını beraberinde getirdi.

January 2019: Belgium banned Kosher meat preparation.

March 2019: "Participants in a [pre-Lent] street celebration in the Belgian city of Aalst on Sunday paraded giant puppets of Orthodox Jews and a rat atop money bags…”pic.twitter.com/1qnNCFhPUb — Hen Mazzig (@HenMazzig) 6 Mart 2019

İHA Fransa, Yahudi karşıtlığına karşı yürüdü 5

Yahudi örgütlerin ve uluslararası kuruluşların sert dille eleştirdiği tasvire, AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu da tepki gösterdi.

Het Laatste Nieuws gazetesine göre, Komisyon'un bir sözcüsü, gazetecilere, "Holokost'tan 70 yıl sonra Avrupa sokaklarında böyle bir imgelemin geçite katılması düşünülemez" dedi.

Dünya çapında Yahudi örgütlerini koordine eden 'B’nai B’rith International', 'Yahudi karşıtı kuklalardan tiksinti duyduğuna' dair açıklama yayımladı. Simon Wiesenthal Merkezi, Belçika hükümetine mektup gönderip geçitten 'iğrendiklerini' bildirdi.

Aalst Belediye Başkanı Christoph D’Haese ise 'Şabat Yılı 2019' adlı geçit aracına sahip çıkıp "Aalst'ta buna izin verilmesi gerekir" dedi.

Burgemeester D’Haese (N-VA) reageert in opiniestuk op commotie joodse carnavalwagen: “In Aalst kan het allemaal, en dat is maar goed ook” https://t.co/63qo32ghWs pic.twitter.com/6HTFC8YvUr — HLN.BE (@HLN_BE) 6 Mart 2019

© REUTERS / Ludovic Marin Macron'dan Siyonizm ve İsrail'i eleştirmeyi yasaklama adımı

Böyle bir teşhiri 'belediye başkanının yasaklamasının sözkonusu olamayacağını' söyleyen D’Haese, karnaval katılımcılarının 'kötü niyetli davranmadıklarını' savundu.

Geçen ayki hazırlıklar sırasında karnaval sözcülerinden biri, Vismooil’n isimli gruba ait sözkonusu geçit tasvirlerinin aslında hayat pahalılığını hedef aldığını söylemişti.

2013'TE NAZİLERLE GEÇİT

© AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE Ankara'da 35 Yahudi kaldı

2010 yılında BM'ye bağlı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alınan Aalst Karnavalı'nda 2013 yılında bu kez FTP grubu üyeleri Yahudileri ölüm kamplarına taşıyan vagon tasvirini kullanırken kendileri de Nazi SS subayları ve ultra Ortodoks Yahudiler gibi giyinmişti. Vagona yapıştırılan posterde Flaman siyasiler Nazi kılığında, Yahudilerin öldürülmesinde kullanılan Zyklon B gazının kutularını tutarken resmedilmişti. 6 yıl önceki geçite UNESCO'dan kınama gelmişti.

Bu yılki tartışmalı tasvirle ilgili sorulara hedef olan karnaval başkanlığı ve UNESCO henüz yanıt vermedi.

Audrey Azoulay: UNESCO should withdraw its support for the Aalst Carnival in Belgium. — Sign the Petition! https://t.co/EgAz8xyVAL via @UKChange — Ronnie de Vries 🇨🇰🇳🇱🇫🇷🇮🇱 (@dadooron) 6 Mart 2019

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