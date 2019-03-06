Alman gazetesinden 'Türkiye'ye tatile gidin' çağrısı

Almanya'nın önde gelen günlük gazetelerinden F.A.Z, hazırladığı Türkiye yayını ile başta turizm olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini okurları ile paylaştı.

'Türkiye'de Tatil' ekinde, Türkiye'nin turizm cenneti olduğuna vurgu yapıldı ve Almanlar, Türkiye'ye davet edildi.

​Toplam 16 sayfalık yayında Almanya'nın en büyük tur operatörlerinden olan ve Türkiye'ye en fazla turist getiren FTI'ın CEO'su Dietmar Gunz da bir söyleşi ile yer aldı.

Gunz da, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı ve "Türkiye'ye gelen yabancı turist her yıl artmaya devam edecek. Türkiye bizim sadece en önemli pazarımız değil, aynı zamanda küresel büyüme hedeflerimiz için en önemli ülke. Bu yıl da Türkiye'ye yatırım yapmaya ve Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazetede ayrıca, Diriliş Ertuğrul dizisinin ünlü oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile yapılan röportaj da yer aldı.