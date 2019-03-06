Bild: Almanya’da bir anaokulu çocuklara şeyh ve Kızılderili kostümü giydirilmemesini istedi

Gazeteye konuşan anaokulu sözcüsü, kararın nedeni olarak bu gibi kostümlerin bir ırk, etnik köken, azınlığa yönelik gönderme özelliği taşıdığı, olumsuz bir ima anlamına gelebileceği ve başka aileler için küçük düşürücü olabileceğini gösterdi.
Kızılderili kostümleri olarak tüy ve yüz boyalarının kullanılmasının saygısızlık olabileceğine dikkat çeken okul yönetimi, cinsiyet gelişimi için olumsuz nitelik taşıyabileceğini savunduğu kostümlere de değindi. Okul yönetimine göre, bir erkek çocuğunun denizkızı, kız çocuğunun da süper kahraman olarak giydirilmesi buna örnek sayılabilir.
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