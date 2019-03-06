Bild: Almanya’da bir anaokulu çocuklara şeyh ve Kızılderili kostümü giydirilmemesini istedi

Bild gazetesindeki bir haberde Almanya'nın Hamburg kentinde bir anaokulunun ebeveynlere Rosenmontag (Pembe Pazartesi) karnavalı için çocuklara şeyh ve Kızılderili gibi belli stereotiplere yönelik kostümler giydirmemeleri yönünde mektup gönderildiği belirtildi.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

Bild gazetesinin aktardığına göre, Almanya'da Rosenmontag bahar karnavalı çerçevesinde, bir anaokulu yönetimi tarafından ailelerden çocuklarına şeyh ve Kızılderili kostümleri giydirmemeleri istendi.

Gazeteye konuşan anaokulu sözcüsü, kararın nedeni olarak bu gibi kostümlerin bir ırk, etnik köken, azınlığa yönelik gönderme özelliği taşıdığı, olumsuz bir ima anlamına gelebileceği ve başka aileler için küçük düşürücü olabileceğini gösterdi.

Kızılderili kostümleri olarak tüy ve yüz boyalarının kullanılmasının saygısızlık olabileceğine dikkat çeken okul yönetimi, cinsiyet gelişimi için olumsuz nitelik taşıyabileceğini savunduğu kostümlere de değindi. Okul yönetimine göre, bir erkek çocuğunun denizkızı, kız çocuğunun da süper kahraman olarak giydirilmesi buna örnek sayılabilir.