Almanya'dan Soylu'nun açıklamalarına tepki: Hiç de yararlı olmadı

© REUTERS / Umit Bektas Almanya'dan Türkiye'ye basın kartı tepkisi

DW Türkçe'de yer alan habere göre, hükümetin bugün Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, konuyla ilgili soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Bu açıklamaların mevcut durumda hiç de yararlı olmadığı çok açık" diye konuştu.

Alman hükümetinin Almanya'da terör örgütü olarak tanınan PKK'ya ilişkin tutumunun çok net olduğunu söyleyen Adebahr, "Ancak toplanma ve düşünce özgürlüğü bizim koruduğumuz ve korunması gerektiğini düşündüğümüz çok önemli değerlerdir" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları ışığında Türkiye'ye seyahat tavsiyeleri ve uyarılarının güncellenip güncellenmeyeceği sorusuna ise Adebahr şu yanıtı verdi:

"Seyahat tavsiyeleri tarafımızdan sürekli olarak gelişmeler bağlamında güncellenmektedir. Şu andaki durumu da çok yakından gözlemlemekteyiz. Seyahat edecek olanların gayet tabii ki bu tavsiyelere bakmalarını öneriyoruz. Türk hükümeti ile görüşmeler yürütüyoruz… Ayrıca seyahat tavsiyelerinde belirli bir süredir Türkiye'de tutuklanma riski bulunduğu konusuna işaret edildiğini de hatırlatmak istiyorum, bu özellikle Türkiye'nin algısına göre terör örgütlerine yakın olanlar için geçerli. Bunlar zaten tavsiyelerimizde yer alıyor… Türkiye'ye giden herkesi seyahat uyarılarımıza dikkatlice bakmasını öneriyorum. Orada Almanya'da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen sözlerin, Türkiye'de ceza kovuşturmasına yol açabileceği belirtiliyor."

Basın toplantısında ayrıca Türkiye'de bazı Alman gazetecilere basın akreditasyonu verilmemesi konusu gündeme geldi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bizim için konu çok net: Gazeteciler Türkiye'de özgürce görevlerini yerine getirebilmelidirler. Türk hükümetinin sadece Alman değil tüm Avrupalı gazetecilerin bu sorununa hızlıca çözüm bulmasını bekliyoruz. Bu konuda sadece Türk Hükümeti ile değil gayet tabii ki diğer Avrupalı ortaklarımızla da irtibat halindeyiz. Türk hükümeti ile sorunların gerektiği gibi çözümü konusunda uzun bir soluğa ihtiyaç duyulduğu gerçeğinin farkındayız bu nedenle bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

Hükümet Sözcüsü ayrıca Türkiye'de çok sayıda düşünür, sanatçı ve gazeteciye karşı davalar açıldığına dikkat çekmek istediğini kaydederek, "Bunlardan ötürü çok endişeliyiz. Bu davalar hukuk devleti standartlarına göre yürütülmek zorunda. AİHM geçen yıl yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde düşünce özgürlüğüne vurgu yaptı, bir hükümete karşı eleştirilerin ve bilgilerin yayınlanmasının ağır suçlar kapsamında, yani terör örgütü üyeliği olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti" diye konuştu.