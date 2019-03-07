İtalya'da meşru müdafaa hakkı genişletiliyor

M5S lideri ve Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Kesinlik bu Lig partisinin bir yasası. Eğer bu tasarı yasallaşırsa bu daha fazla silah kullanılabileceği anlamına gelecek. Bu bizim ülke modelimiz değil. Vatandaşlar ilk olarak devlet ve onun güvenlik güçleri tarafından korunmalılar" ifadelerini kullandı.
Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise 'saygın insanlar için kutsal bir hak olan tasarının bu ay yasallaşacağını' savundu.
AŞIRI SAĞDAN KOALİSYON HÜKÜMETİNE ELEŞTİRİ
Diğer yandan muhalefette bulunan sağ görüşlü Forza İtalya partisinden milletvekilleri ise oylama sırasında genel kurul salonundaki sıralarından kalkarak 'En sonunda merkez sağdan bir şey' yazılı pankartlar açtı. Forza İtalya milletvekilleri bu hareketiyle, yasa tasarısına destek verseler de iki karşı görüşlü siyasi partiden oluşan koalisyon hükümetine eleştirisini sürdürdü.
Tasarıda ayrıca "Savunma her zaman meşrudur." ifadesi dikkati çekiyor. İtalya'da mevcut durumda ruhsatlı yaklaşık 8 milyon silah bulunuyor.
Meşru müdafaa yasa tasarısının 26 Mart'ta senatoda oylanması öngörülüyor.
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