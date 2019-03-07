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12:07 07 Mart 2019
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    Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees bölgesinde Sarı Yelekler protestolarına müdahale eden polisler

    BM'nin Sarı Yeleklere karşı aşırı güç kullanımının soruşturulması talebi Fransız hükümetini kızdırdı

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Avrupa
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    Fransa'da Sarı Yelekler protestolarında biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin ölmesi, 5 kişinin elinin kopması, 21 kişinin gözünü kaybetmesi karşısında 'polisin aşırı güç kullanımı' tespitini yapan BM, hükümetten eksiksiz soruşturma talep etti. Başbakanı Philippe, "Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik" diye çıkıştı.

    Sarı Yelekler
    © AA / Mustafa Yalçın
    Fransız polisinden eli kelepçeli Sarı Yelekler eylemcisine çelme
    Fransa'da Sarı Yelekler protestolarına polis müdahalesinin 2000'den fazla kişiyi yaralaması ve onlarcasını kör bırakması ya da sakatlaması karşısında Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet harekete geçti.

    Pinochet diktatörlüğü döneminde işkence görmüş eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, Fransa hükümetinden, aşırı güç kullanımı bildirilen vakaların tümüne eksiksiz, tam soruşturma açılmasını talep etti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başlattığı ulusal tartışma sürecine ulusal diyaloğun eşlik etmesi çağrısı yapan solcu kadın yetkili, Sarı Yeleklerin eşitsizlik ve kötüleşen ekonomik toplumsal şartlarla mücadele ettiklerinin, bu yolda Macron yönetiminden saygılı diyalog talep ettiklerinin, ama buna karşın devletin aşırı güç kullanımına uğradıklarının altını çizdi.

    Sarı Yelekler 16.hafta
    © REUTERS / Christian Hartmann
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    Protestolar genelde polis müdahalesiyle şiddet olaylarına dönüştüğünden, üç ayı geçen bu süreçte 1000'den fazla polis de yaralandı.

    Ancak protestoculara aşırı güç kullanmaktan bugüne dek tek bir polis memuruna disiplin cezası bile verilmedi.

    BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'nin bu dokunulmazlığa tam soruşturma talebiyle meydan okumasına Fransız hükümeti tepki gösterdi.

    İlkin Hükümet Sözcüsü Benjamin Grievaux, Bachelet'in soruşturma talebini şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

    Sarı Yelekler Paris protestoları 9.hafta
    © REUTERS / Christian Hartmann
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    Grievaux, "Bu konuda her zaman çok net olduk. Ne zaman gerek olduysa soruşturma açılmıştır. Bizi asıl şaşırtan listede protestolarda ölümlerin meydana geldiği Venezüella ile Haiti'nin arasına yerleştirilmiş olmamız" dedi.

    Ardından Başbakanı Edouard Philippe, "Olayları aydınlatmak için BM'yi beklemedik" diye çıkıştı.

    Fransa'nın hukuk devleti olduğunu ve şikayette bulunulduğunda gereğinin yapıldığını söyleyen Philippe, Bachelet'e gösterilerde polise karşı uygulanan şiddetin de anlatılması gerektiğini savundu.

    Mediapart internet sitesinin haberine göre, eylemlerde 1 kişi biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, 5 kişinin eli koptu, 21 kişi gözünü kaybetti, 204 kişi başından, 13 kişi elinden, 41 kişi gövdesinden, 68 kişi bacaklarından ve 16 kişi belinden yaralandı.

    Sarı Yelekler’in liderlerinden Jerome Rodrigues
    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
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    İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.

    17 Kasım 2018'den bu yana devam eden Sarı Yelekler protestolarında, hükümetin paylaştığı rakamlara göre, şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 1796'den fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

    Etiketler:
    aşırı güç, soruşturma, Sarı Yelekler, BM, Edouard Philippe, Benjamin Grievaux, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa
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