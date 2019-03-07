Fransa'da biri Türk iki gencin ölümündeki polis şüphesi, halkı sokaklara döktü

Fransa'nın Grenoble kentinde 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş ve arkadaşının öldüğü trafik kazasının sorumlusunun polis olduğu iddiaları, kentte protesto gösterilerine yol açtı. Sosyal medya üzerinden başlayan tepkiler kısa sürede sokağa taşarken, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu yaklaşık 2 bin kişi, araçları ateşe verdi.

Fransa'nın Grenoble kentinde çalıntı olduğu belirtilen bir motosikleti kullanan 17 yaşındaki Adam ve 19 yaşındaki Türk genci Fatih Karakuş'un geçirdiği kazada, ölümlerden polisin sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Aileler, çocukları için adalet isterken, birçok dernek ve sosyal medya kullanıcısı da ailelere destek verdi. Ayrımcılıkla Mücadele ve Feminizm Derneği, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden, "Adam ve Fatih, 17 ve 19 yaşlarında iki genç dün Grenoble'da polis tarafından kovalamaca sırasında öldürüldü" ifadesini paylaştı.

Around 2,000 march in memory of #Grenoble teens killed in police chase pic.twitter.com/mIfJXi6rxz — Ruptly (@Ruptly) March 6, 2019

​Aile ve birçok derneğin yapığı açıklamaya göre, yakalanmamak için hızlanan iki genç otoyolda bir otobüsle çarpıştı. Otobüse çarpan motora bir de polis aracının çarparak gençlerin ölümüne sebep olunduğu ifade edildi.

© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot Fransa'da biri Türk iki gencin ölümünde polis şüphesi

Öte yandan otobüs şoförünün tanıklığının da polis ifadesi ile uyuştuğu öğrenildi. Ancak kentte çıkan polis karşıtı eylemler sebebiyle emniyet yetkilileri, kaza görüntülerinin paylaşılmasının durumu iyileştiremeyeceğini ifade ederek, tarafları sükunete davet etti.

© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot Fransa'da biri Türk iki gencin ölümünde polis şüphesi

Polisin kazada rolü olduğunu düşünen protestocuların eylemlerinde en az 65 aracın ateşe verildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri, kentin Mistral bölgesinde yoğunlaşan gösterilerde, kendilerine molotof kokteyli atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile karşılık verdi.

© AFP 2018 / Jean-Pierre Clatot Fransa'da biri Türk iki gencin ölümünde polis şüphesi

Grenoble Savcısı Eric Vaillant, gençlerin plakasız bir motosikletle, kasksız ve yolcuları tehlikeye soktukları gerekçesiyle polisin takibine takıldığını açıkladı. Gençlerin polisin dur ihtarına uymayarak kaçtıklarını belirten savcı, polis aracının motosiklete müdahale etmediğini aktardı.