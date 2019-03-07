Yunanistan’da Ukrayna’nın talebi üzerine gözaltına alınan Rus serbest bırakıldı

© AFP 2018 / LOUISA GOULIAMAKI Rus enerji uzmanı Kalinin, Ukrayna'nın talebi üzerine Yunanistan'da gözaltına alındı

Sputnik'e konuşan Kalinin'in avukatı Yannis Rahiotis, "Savcının kararında, Kalinin hakkında uluslararası arama bulunmadığı ve bir yanlışlık sonucu tutuklanıp hapse atıldığı belirtiliyor" dedi.

Rahiotis, Kalinin'in, kendisine destek olmak için Yunanistan'a giden ailesiyle birlikte Moskova'ya döndüğünü ve Atina'daki Rus diplomatlar tarafından yolcu edildiğini söyledi.

Bir iş gezisi için Yunanistan'a giden Rus ekonomist ve enerji uzmanı Yevgeniy Kalinin 2 Mart'ta Atina'da gözaltına alınmıştı.

Kiev'in vergi kaçırmakla suçladığı Kalinin, Ukrayna'da yaklaşık on yıl çalıştı. Önce BP Ukrayna'nın başkan yardımcılığını ve ardından Odessa'da bir petrol rafinerisi müdürü olarak çalıştı.

Yevgeniy Kalinin ve avukatı olayın siyasi olduğunu düşündüklerini belirtti.